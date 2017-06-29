Çeyrek altın kaç para?

DÜN 142,6 liraya kadar yükselen gram altın, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü yüzde 0,2 azalışla 141,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, dün öğleden sonra başlayan düşüşünü dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle bugüne de taşıdı.

Gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 140,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, cumhuriyet altını da 943 liradan satılıyor.