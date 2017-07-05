Çetin gençlere seslendi

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye’nin mesleki eğitim ve nitelikli ara eleman konusunda önemli eksiklikleri olduğunu kaydederek, TEOG sınavı sonrası tercih yapacak öğrencilere ve ailelerine, mezunlarına teknik ve mesleki beceri kazandıran eğitim kurumlarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

'MESLEKİ ÖĞRETİM ALANIN ORANI YÜZDE 34'

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, liseye kayıt yapacak öğrenci ve ailelerine uyarılarda bulundu. Başkan Çetin, “Bilindiği gibi, TEOG sınavı yapılmış olup, 1 milyon 200 bine yakın öğrenci lise tercihlerini 24 Temmuz'a kadar yapacaklar. Bu aşamada bütün velilerimize ve gençlerimize lise tercihlerinde geleneksel kalıpların dışına çıkarak mesleki ve teknik beceri kazanacak bir alan seçmeleri hususunda tavsiyede bulunmayı yararlı görüyorum. Ülkemizde 5.5 milyon orta öğretim öğrencisinin 1.9 milyonu mesleki ve teknik ortaöğretimde, 2.9 milyonu genel ortaöğretimde, 634 bini dini ortaöğretimde. Meslek eğitimine verilen öneme rağmen, mesleki öğretim alan gençlerimizin oranı yüzde 34'te kalıyor. Oysa bu oranın yüzde 60'lara çıkması gerekiyor” dedi.

'MESLEKİ BECERİ KAZANMAYA ÖNEM VERİLSİN'

Klasik fakültelere yönelik tercihlerin geride bırakılması gerektiğini kaydeden Çetin, “Ailelerimiz ve gençlerimiz artık genel lise, teknik olmayan klasik fakülte öğretimi tercihlerini gözden geçirmeli ve genç yaşta mesleki beceri kazanmaya önem vermeli. Alan ve konu seçimi lise çağında ve daha çok teknik beceri gerektiren geleceğin mesleklerine dönük olarak yapılmalı. Ülkemizde meslek yüksek okullarında okuyan 2.5 milyon gencimizin yalnızca 86 bini bilişim, 357 bini imalat alanında. Buna karşılık 314 bini yönetim ve idare, 232 bini din bilimleri olmak üzere 1.6 milyon genç sosyal bilimler, kalanı da diğer hizmet sektörleri alanında. Yine YÖK verilerine göre 4 milyon lisans öğrencisi içerisinde bilişim alanında okuyan öğrenci sayısı 6 bin 615'ten ibaret. Bu 4 milyon öğrencinin yalnızca 468 bini mühendislik, mimarlık, imalat, inşaat gibi teknik alanlarda okuyor. Lisans öğrencilerinin büyük kısmı sosyal bilimler, sağlık ve diğer hizmet sektörlerine dönük öğretim alıyor” diye konuştu.

'MEMURLUĞA YÖNELMEK SAĞLIKLI DEĞİL'

Çetin, şöyle devam etti: “Gençlerimizin teknik beceriden yoksun eğitim ve öğretim almaları, masa başı işlere, devlet memuru olmaya yönelmeleri, hem gençlerin hem ekonomimizin geleceği açısından sağlıklı değil. Gençlerimiz geleceğin teknolojilerini iyi kullanmayı ve bir alanda üretmeyi öğrenerek yetişmeli, mutlaka bir beceri kazanmalı, daha sonra istedikleri takdirde sosyal bilimlere yönelmeli. İmalat sektöründe bir usta birçok beyaz yakalıdan çok kazanıyor, patron olabiliyor. İmalat sanayimizde eğitimli usta eksikliği yatırım ve üretimi zorlaştıran en önemli sorunlardan birisi olmaya başladı. İşbaşı eğitim programlarına ve istihdam desteklerine rağmen çıraklık-kalfalık-ustalık kariyeri bitiyor. İmalat sektöründe iyi bir usta birçok beyaz yakalıdan ve resmi görevliden daha fazla kazanmakta, işçi iken işveren oluyor. Üretme bilgisi veya teknik beceri aynı zamanda gençlerimizin güven ve kişilik kazanmalarına da katkı sağlıyor. Lise tercihlerinin yapılacağı şu günlerde, ailelerimizi ve gençlerimizi teknik beceri geliştiren bilişim ve imalat sektörü konularına ilgi göstermeye çağırmak istiyorum.”