Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 41°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100092
ALTIN
141.022
DOLAR
3.5271
STERLIN
4.5935
EURO
4.0288
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
Flaş Haber
Alanya'da korkutan yangın!
Kapat

Cep telefon kullanıcıları dikkat! İstek dışında yapılan abonelikler…

Cep telefonu kullanıcılarının isteği dışında yapılan aboneliklerin önüne geçiliyor

Cep telefon kullanıcıları dikkat! İstek dışında yapılan abonelikler…

Cep telefonu kullanıcılarının isteği dışında yapılan aboneliklerin önüne geçiliyor

30 Haziran 2017 Cuma 11:34
Cep telefon kullanıcıları dikkat! İstek dışında yapılan abonelikler…
banner404

MİLYONLARCA cep telefonu kullanıcısını mağdur eden sisteme neşter vuruluyor.
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), tüketicilerin internette gezinirken talep ve onayı olmaksızın istek dışı aboneliğinin gerçekleştirildiği “katma değerli servisler”le ilgili mağduriyetleri önlemek amacıyla onay zorunluluğu getirildi.
 
Tüketiciye internette talep ve onayı olmaksızın istek dışı abone yapıldığı, ücretin abonesi olunan işletmecinin faturasına yansıtıldığı katma değerli servislere bugünden itibaren onay zorunluluğu geliyor.
 
BTK'ca hazırlanan düzenlemeye göre web, wap, SMS ya da sesli yanıt sistemleri gibi kanallarla yapılan işlemlerde ücret ve hizmetin kapsamına ilişkin aboneden onay alınacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cep Telefon KullanıcılarıBtkAbonelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Verimlilik istatistikleri açıklandı
Verimlilik istatistikleri açıklandı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
İhracat yüzde 12.5 arttı! İthalat ise...
İhracat yüzde 12.5 arttı! İthalat ise...

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals