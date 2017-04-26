Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
94635
ALTIN
145.488
DOLAR
3.5853
STERLIN
4.5958
EURO
3.9192
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Nisan 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
26 Nisan Günlük Burç Yorumu
Görme engellilere özel gözlük!
Görme engellilere özel gözlük!
TEOG’a bir gün kala stres kontrolü çok önemli!
TEOG’a bir gün kala stres...

Cebinizde geçersiz 184 milyon lira var

Vatandaşın cebindeki tedavülden kalkmış 184 milyon lira iki yıl içinde değiştirilmezse ‘çöp’ olacak. Paraların bir kısmının hatıra amaçlı saklandığı tahmin ediliyor

Cebinizde geçersiz 184 milyon lira var

Vatandaşın cebindeki tedavülden kalkmış 184 milyon lira iki yıl içinde değiştirilmezse ‘çöp’ olacak. Paraların bir kısmının hatıra amaçlı saklandığı tahmin ediliyor

26 Nisan 2017 Çarşamba 08:10
Cebinizde geçersiz 184 milyon lira var
banner404

MERKEZ Bankası kayıtlarına göre, vatandaşın cebinde alışverişte geçmeyen, tedavülden kaldırılmış 21 milyon adet banknot bulunuyor. Değeri 184 milyon liraya ulaşan geçersiz banknotlar iki yıl içinde değiştirilmezse “çöp” olacak.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Merkez Bankası, 2005 yılında TL'den 6 sıfır atmış, vatandaşın alışması için de geçici süreyle 5 yıllığına YTL (Yeni Türk Lirası) banknotları tedavüle sürmüştü. Sıfırı atılmış YTL banknotlar 1 Ocak 2010 tarihinde ömrünü tamamladı, yani alışverişlerde kullanılamaz hale geldi, tedavülden çıkarıldı. Merkez Bankası, vatandaş mağdur olmasın diye tedavülden çekilen YTL banknotların 10 yıl yani 31 Aralık 2019 yılına kadar değiştirilmesi için zaman tanıdı. Ancak, sürenin bitimine kısa süre kalmasına rağmen 184 milyon liraya yakın geçersiz banknotun hâlâ piyasada olduğu belirlendi.

KUMBARALARA BAKIN
Merkez Bankası'nın yeni yayımlanan 2016 Yıllık Raporu'na göre, halen cep ve cüzdanlarımızda 1 milyar 783 milyon adet banknot bulunuyor. Bunun 1 milyar 762 milyon adedi tedavülde kullanılıyor. Geri kalan 20 milyon 975 bin adedi ise tedavül dışı kaldığı halde hâlâ Merkez Bankası'nda değiştirilmedi. Bu paraların 31 Aralık 2019 tarihine kadar Merkez Bankası şubeleri ile Ziraat Bankası şubelerinde güncel TL banknotlarla değiştirilmesi gerekiyor.
Satın alma gücü kalmadığı halde piyasada dolaşan eski paralar; 1 YTL, 5 YTL, 10 YTL, 20 YTL, 50 YTL ve 100 YTL şeklinde sıralanıyor. Bu banknotların bir kısmının koleksiyon bir kısmının da hatıra amaçlı saklandığı belirtiliyor.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıEKONOMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev dönüşüm için düğmeye basıldı!
Dev dönüşüm için düğmeye basıldı!
Suudi yatırımı et’i uçurur mu?
Suudi yatırımı et’i uçurur mu?
Alışverişte varız KOBİ’de uzağız
Alışverişte varız KOBİ’de uzağız

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals