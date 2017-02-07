Canikli'den Varlık Fonu açıklaması

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin bazı paylaşımlarda bulundu.

Canikli, "Türkiye Varlık Fonu, kamu varlıklarının satışı veya özelleştirilmesi projesi değildir. Kamu varlıklarının teminat gösterilmesi suretiyle kredi temin edilmesi projesi de değildir. Türkiye Varlık Fonuna devredilen bir varlığı, Halk Bankası'nın yüzde 51,11'lik hissesini düşünelim. Bu hissenin bir piyasa değeri vardır. Bu bir varlık ve iktisadi kıymettir. Bu hisse Hazine'nin elinde donuk bir değer olarak yatıyor. Hâlbuki bu hisseler satılmadan, rehin veya teminata verilmeden, Türkiye Varlık Fonu tüzelkişiliği bünyesinde kredibıl bir alan oluşturularak milyarlarca dolar likit kaynak, rantabl ve kalıcı yatırımların uzun vadeli ve ucuz finansman ihtiyacı için kullanılabilir. Bu yolla 10-20-30 yıl vadeli çok büyük finansman imkanları oluşturulacaktır. Bu imkanlar, ciddi kaynak gerektiren savunma sanayi ürünleri yatırımları başta olmak üzere, uzayla ilgili yatırımlar, dönüşüm projeleri, Kanal İstanbul gibi mega projeler, otoyollar ve şehir hastaneleri gibi altyapı projeleri ve yüksek teknoloji içeren projelerin finansmanında kullanılacaktır. Bu projeler orta ve uzun vadede kendisini amorti eden ve geri dönüşü olan, kaynak üreten projelerdir" değerlendirmesinde bulundu.