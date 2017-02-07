banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87594
ALTIN
147.362
DOLAR
3.7291
STERLIN
4.6071
EURO
3.9696
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kuru öksürük nasıl geçer?
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı...
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Flaş Haber
3 saatte 3 marketi soydular
Kapat

Canikli'den Varlık Fonu açıklaması

Başbakan Yardımcısı Canikli Varlık Fonu'nun kamu varlıklarının satışı veya özelleştirilmesi projesi olmadığı gibi kamu varlıklarının teminat gösterilmesi suretiyle kredi temin edilmesi projesi de olmadığını söyledi

Canikli'den Varlık Fonu açıklaması

Başbakan Yardımcısı Canikli Varlık Fonu'nun kamu varlıklarının satışı veya özelleştirilmesi projesi olmadığı gibi kamu varlıklarının teminat gösterilmesi suretiyle kredi temin edilmesi projesi de olmadığını söyledi

07 Şubat 2017 Salı 16:39
Canikli'den Varlık Fonu açıklaması
banner404

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin bazı paylaşımlarda bulundu.

Canikli, "Türkiye Varlık Fonu, kamu varlıklarının satışı veya özelleştirilmesi projesi değildir. Kamu varlıklarının teminat gösterilmesi suretiyle kredi temin edilmesi projesi de değildir. Türkiye Varlık Fonuna devredilen bir varlığı, Halk Bankası'nın yüzde 51,11'lik hissesini düşünelim. Bu hissenin bir piyasa değeri vardır. Bu bir varlık ve iktisadi kıymettir. Bu hisse Hazine'nin elinde donuk bir değer olarak yatıyor. Hâlbuki bu hisseler satılmadan, rehin veya teminata verilmeden, Türkiye Varlık Fonu tüzelkişiliği bünyesinde kredibıl bir alan oluşturularak milyarlarca dolar likit kaynak, rantabl ve kalıcı yatırımların uzun vadeli ve ucuz finansman ihtiyacı için kullanılabilir. Bu yolla 10-20-30 yıl vadeli çok büyük finansman imkanları oluşturulacaktır. Bu imkanlar, ciddi kaynak gerektiren savunma sanayi ürünleri yatırımları başta olmak üzere, uzayla ilgili yatırımlar, dönüşüm projeleri, Kanal İstanbul gibi mega projeler, otoyollar ve şehir hastaneleri gibi altyapı projeleri ve yüksek teknoloji içeren projelerin finansmanında kullanılacaktır. Bu projeler orta ve uzun vadede kendisini amorti eden ve geri dönüşü olan, kaynak üreten projelerdir" değerlendirmesinde bulundu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Varlık FonuProjeNurettin CanikliSosyal MedyaTwitter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havayoluyla taşınan yolcu sayısı ocakta 11,5 milyon oldu
Havayoluyla taşınan yolcu sayısı ocakta 11,5 milyon oldu
'Referandum sonrası dolar 3 liraya inebilir'
'Referandum sonrası dolar 3 liraya inebilir'
Sigaraya sıkı denetim
Sigaraya sıkı denetim

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals