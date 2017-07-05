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Canikli: 1.1 milyon net istihdama ulaşıldı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 2016'da 137 bin net istihdam yaratıldığını belirterek, "Bu yıl şu ana kadar 1 milyon 100 bin net istihdama ulaşıldı." dedi. Buna göre, 2017'ki istihdam rakamlarında, 2016'ya yüzde 800'lük bir artış yaşandı

Canikli: 1.1 milyon net istihdama ulaşıldı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 2016'da 137 bin net istihdam yaratıldığını belirterek, "Bu yıl şu ana kadar 1 milyon 100 bin net istihdama ulaşıldı." dedi. Buna göre, 2017'ki istihdam rakamlarında, 2016'ya yüzde 800'lük bir artış yaşandı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:48
Canikli: 1.1 milyon net istihdama ulaşıldı
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CANİKLİ, yaptığı açıklamada, yıl içinde enflasyonda ufak  tefek yükselişler olabileceğini, buna karşın genel anlamda düşüş trendinin sürerek yıl sonunda tek haneli rakamların yakalanacağını söyledi.

Enflasyondaki düşüşün yüksek büyüme rakamlarının yakalandığı bir  dönemde gerçekleşmesinin önemine işaret eden Canikli, "Türkiye gibi ülkelerde  belli bir rakamın üstünde büyüme oranı yakaladığınızda bu durum enflasyonun artmasını da beraberinde getirebiliyor. Türkiye'de, yüksek büyümeye rağmen  enflasyonun düşmesi çok kıymetli bir gelişmedir." diye konuştu.

Büyüme performansı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Canikli, Orta Vadeli Program'da bu yıl için yüzde 4,4 büyüme hedefi belirlendiğini, yıl sonu itibarıyla bunun üzerinde bir oran beklediklerini kaydetti.

Canikli, işsizlik oranlarında düşüş trendinin devam ettiğini  hatırlatarak, "2016 yılında net istihdam sayısı 137 bindi, bu yıl şu ana kadar 1 milyon 100 bin net istihdama ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Yıl sonunda yüzde 5'lik büyüme rakamına ulaşılmasının sürpriz  olmayacağını dile getiren Canikli, güçlü büyüme görünümünden hiçbir şekilde taviz  vermeyeceklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin istihdamını ve milli gelirini artırması için sürekli  büyümesi gerektiğini vurgulayan Canikli, bütün ekonomik aktörlerin güçlü büyümeye katkı sağlamalarının önemine işaret etti.

Canikli, özellikle bankaların üretime destek verdikleri sürece değerli  olduklarını belirterek, "Bankalar amaç değil, büyümeyi ve üretimi artırmak için  araçtır. Hiç kimsenin bunu unutmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bankaların aşırı faiz yarışını engellemeliyiz"

Bankacılık sektörünün mevduat toplamak için yüksek faiz  uyguladıklarına yönelik eleştirileri de değerlendiren Canikli, mevduat  faizlerinin yüzde 15'in üstüne çıktığına dikkati çekti. Bu oranları gerçekçi  bulmadıklarını dile getiren Canikli, şöyle devam etti:

"Mevduata yüksek faiz verilmesi kredi maliyetlerine ve dolayısıyla  üretime, reel sektöre ve firmalara yansıyor. Bu gerçekçi bir faiz politikası  değildir, bunu sürdürebilme imkanı yoktur, yöntem olarak da doğru değildir. Şu  anda bankalar bu şekilde üretime, reel sektöre zarar veriyorlar. Bu zarar henüz  ortaya çıkmış değil ama bu şekilde devam ederse gelecekte maliyetleri artırmak  yoluyla firmalarımıza, üretim yapanlara olumsuz yansımaları olacaktır. Onun için  şimdiden tedbir almamız gerekiyor ve onunla ilgili çalışmalarımız var, çok kısa  süre içinde sonuçlandıracağız. Bankaların böyle bir politikayla faizleri yukarı  çekme gibi bir hakları yok."

Canikli, yüksek faiz verildiğinde sisteme giren toplam mevduatın  artmadığının altını çizerek, "Burada bir aldatmaca ve psikolojik bir yanılgı söz  konusu. Sisteme giren kaynak miktarını artırma imkanı yok. O zaman yapılan sadece  faizlerin yükseltilmesi, ekonomiye olan yükün artırılmasıdır. Buna izin  veremeyiz. Bankaların aşırı faiz yarışına girmelerini mutlaka engellememiz  gerekiyor." dedi.

Yabancıların bankacılık sektörüne ilgisine değinen Canikli, Türk  bankacılığının dünyanın en gözde sistemleri arasında yer aldığını, bankaların  karlılık oranlarının iyi düzeyde olduğunu ve güçlü mali yapılarının bulunduğunu  söyledi.

Canikli, Türkiye Varlık Fonu'nun son yıllarda finans alanındaki en  önemli projelerden biri olduğuna işaret ederek, yurt dışından Fona talebin fazla  olduğunu belirtti. Canikli, "Bu konuda seçici davranıyoruz. Olabildiğince düşük  maliyetli ve uzun vadeli finansman tekliflerini değerlendirmek amacıyla  görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.

"Ekonomiye dair hiçbir kaygımız yok"

15 Temmuz'daki darbe girişimi sürecinde Türkiye ekonomisinin gerçek  olaylarla test edildiğini anımsatan Canikli, yaşanan olaylara rağmen ekonominin  dinamiklerinde bozulma yaşanmadığını vurguladı.

Türkiye'nin koşar adımlarla yoluna devam ettiğini anlatan Canikli,  "Bütün olanlara rağmen bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5'lik büyüme oranı, şapka  çıkartılacak bir orandır, Türkiye açısından son derece gurur vericidir. Şu an  için ekonomiye dair hiçbir kaygımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Canikli, son bir yılda 4-5 hükümet dönemine sığdırılamayacak kadar  reformu hayata geçirdiklerini belirten Canikli, "Reformlarımız devam edecek.  Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla 180 günlük bir programımız olacak, onun  çalışmaları devam ediyor. En son reel sektöre katkı sağlayacak Üretim Reform  Paketi çıktı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
IstihdamNurettin Canikli
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