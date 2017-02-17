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Çalışma hayatında milli seferberlik programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nacar "Çalışma talebin varsa çalışma talebi senden, destek devletten. Amacı 1,5 milyon artı istihdam olan politika. Bu da şu ana kadar açıklanmış teşvik paketleri içerisinde istihdamı artıracak, işsizliği azaltacak en önemli teşviklerden biri" dedi

Çalışma hayatında milli seferberlik programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nacar "Çalışma talebin varsa çalışma talebi senden, destek devletten. Amacı 1,5 milyon artı istihdam olan politika. Bu da şu ana kadar açıklanmış teşvik paketleri içerisinde istihdamı artıracak, işsizliği azaltacak en önemli teşviklerden biri" dedi

17 Şubat 2017 Cuma 18:09
Çalışma hayatında milli seferberlik programı
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programına ilişkin "Çalışma talebin varsa çalışma talebi senden, destek devletten. Amacı 1,5 milyon artı istihdam olan politika. Bu da şu ana kadar açıklanmış teşvik paketleri içerisinde istihdamı artıracak, işsizliği azaltacak en önemli teşviklerden biri." dedi. 

Nacar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı hakkında düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığın 81 ilde istihdamla ilgili milli seferberlik başlattığını, bu seferberlik kapsamında bugün itibarıyla yaklaşık 70 ilin ziyaret edildiğini söyledi.

Çalışanların sorunlarını yüz yüze dinleyerek çözüme kavuşturulması noktasında çalışmalar yaptıklarını aktaran Nacar, "Daha sonra iş verenlerle bir araya gelip çalışma hayatını, iş veren gözüyle analiz edip mevcut Sosyal Güvenlik Kurumunun teşviklerini, İŞKUR'un desteklerini tüm çalışma hayatının anlayabileceği bir ortam oluşturup işverenleri bilgilendiriyoruz. Ondan sonra da heyet olarak ev ziyaretleri yapıyoruz. Bunlardan biri mutlaka emekli, engelli, asgari ücretli ve paydaşlarımızdan tıbbi cihaz kullanan veya başka dezavantajlı gruptan olup, onların sorunları dinleyip çözüm yolları arıyoruz." diye konuştu.

Nacar, sorunları milli seferlik ruhuna uygun çözüp yola devam ettiklerini, istihdamdaki milli seferberliğin devletin gündemine girdiğini anlattı.

"Teşvik paketi istihdamı yüzde 36 ucuzlattı"

Artı istihdamı destekleyen çok önemli bir teşvik paketinin açıklandığını anımsatan Nacar, bunun istihdamı yüzde 36 ucuzlattığını belirtti.

Paketin, tüm gelir vergilerini ve tüm primlerini destekleyecek şekilde iş verenlerin maliyetlerini azaltarak istihdamı artırmayı amaçladığını vurgulayan Nacar, "Çalışma talebin varsa çalışma talebi senden, destek devletten. Amacı 1,5 milyon artı istihdam olan politika. Bu da şu ana kadar açıklanmış teşvik paketleri içerisinde istihdamı artıracak, işsizliği azaltacak en önemli teşviklerden biri. Yine iş başı eğitim programlarında 2016'da 300 bin olan rakam 500 bine çıkarılarak yine işverenlerimizle ve çalışanlarımızla çok uyumlu götürdüğümüz bu programın sayısını artırarak, istihdam artırmak hedeflendi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ÇALIŞMA HAYATIMilli SeferberlikMTSOİŞKUR
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