Çalışanlar dikkat! O ücrete de zam geldi

2017 yılı için brüt asgari ücret belli oldu. Böylece yeni yıldaki AGİ ücretleri de belli oldu

ASGARİ ücretteki zam oranının belli olmasıyla 2017 asgari geçim indirimi (

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler AGİ'ye çevrildi. Bilindiği üzere AGİ, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

İŞTE 2017 AGİ ÜCRETLERİ

Bekar: 133 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 159 TL

Evi ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 179 TL

Evi ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 199 TL

Evi ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 226 TL

Evi ve eşi çalışmayan 4 çocuklu: 239 TL ücretteki zam oranının belli olmasıyla 2017 asgari geçim indirimi ( AGİ ) ücretleri de belli oldu.Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret e ortalama yüzde 8 zam yapıldığını söyledi. Müezzinoğlu, yeni yılda net asgari ücretin 1404, brüt ücretin ise 1777 lira olduğunu açıkladı.Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler AGİ'ye çevrildi. Bilindiği üzere AGİ, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.Bekar: 133 TLEvli ve eşi çalışmayan: 159 TLEvi ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 179 TLEvi ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 199 TLEvi ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 226 TLEvi ve eşi çalışmayan 4 çocuklu: 239 TL