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Büyükanne Projesi'nde son gün

Çalışan anneler 425 liralık büyükanne maaşına rekor başvuru yaptı. Başvuru sayısı 65 bini geçince, süreç donduruldu. Yoğun ilgi nedeniyle de ek süre verildi. Bu süre bu gece doluyor

Büyükanne Projesi'nde son gün

Çalışan anneler 425 liralık büyükanne maaşına rekor başvuru yaptı. Başvuru sayısı 65 bini geçince, süreç donduruldu. Yoğun ilgi nedeniyle de ek süre verildi. Bu süre bu gece doluyor

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:47
Büyükanne Projesi'nde son gün
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadınların istihdamda daha fazla yer alması için "Büyükanne Projesi"ni başlattı. Büyükanne Projesi, o kadar büyük ilgi gördü ki başvuru sayısı bir anda 65 bini buldu. Rakam yüksek olunca süreç bir süreliğine donduruldu. Ancak yoğun ilgi olunca ek süre verildi. Bu gece 23.59'da bu süre dolacak. Büyükanne Projesi kapsamında, annenin fiilen çalışyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilecek.
ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU YAPMAYANA FORM
Proje kapsamında başvurular 9 Şubat'ta başladı. Bu gece de sona eriyor. Proje kapsamında başvurunuzu elektronik ortamda: https://buyukanne.csgb.gov.tr internet adresinden anında yapılabiliyor. Elektronik ortamda yapılan başvurularda herhangi bir belge teslimine gerek kalmıyor. Bu form ise herhangi bir nedenle elektronik ortamda başvuru yapamayan vatandaşlar için hazırlandı. Elektronik ortamda başvuru yapılamaması halinde, bu başvuru formu 3 yaşını doldurmamış çocuğu olan anne tarafından eksiksiz olarak doldurulup, imzalanarak, en yakın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilmeli. Başvuru formunu ve bu forma ek anketi tam olarak doldurmayanların başvuruları değerlendirilmeyerek, başvuru şartlarından herhangi birini karşılamayanların başvuruları ise reddedilecek.
Başvuru şartları şunlar:

- Türk vatandaşı olmak,

- Belirlenen illerde ikamet ediyor olmak,

- Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması,

- Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması

- Annenin en az 18 yaşında olması,

- Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresi

boyunca işten ayrılmaması (sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na en az 360 tam gün prim ödenmiş olmalıdır.),

- Annenin 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen analık hali izin süresini (doğum sonrası 8 hafta) geçirmiş olması ve

başvuru tarihinde fiilen çalışıyor olması,

- Anne ve babanın ücret gelirinin belirlenecek üst sınırı aşmaması,

- Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması,

- Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması,

- Büyükannenin çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması.

Projeye katılımınızın Bakanlıkça uygun görülmesi halinde; yukarıda sayılan tüm şartları taşıdığınıza ilişkin yazılı taahhüt/resmi belge vermeniz istenecek. Proje kapsamında yalnızca Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep illerindekiler başvuru yapabiliyor.
ANNENİN MAAŞI ARTIYOR
Üç yaşını doldurmamış torununa bakan büyükanneye her ay 425 lira ödenecek. Rakam asgari ücretin yüzde 30'u olarak belirlendi. Çocuğa büyükanne bakınca hem kreş masrafı yapılmıyor hem de büyükanneye ödenecek maaş kadın çalışanın maaşının da artması anlamına geliyor. Çünkü büyükanneler, genelde bu parayı kendilerine değil torunlarına harcıyor. Böylece annenin masrafları azalıyor, göreli olarak geliri de artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükanne ProjesiProje
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