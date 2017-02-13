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Büyükanne maaşı için iki günde 30 bin başvuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torunlarının bakımını üstlenen 6 bin 500 anneanne ve babaanneye maaş için rekor başvuru geldiğini söyledi

Büyükanne maaşı için iki günde 30 bin başvuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torunlarının bakımını üstlenen 6 bin 500 anneanne ve babaanneye maaş için rekor başvuru geldiğini söyledi

13 Şubat 2017 Pazartesi 08:30
Büyükanne maaşı için iki günde 30 bin başvuru
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BİR televizyon kanalında dün soruları yanıtlayan Müezzinoğlu, torunlarının bakımını üstlenen anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yapılmasını sağlayacak Büyükanne Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Kadın istihdamda daha güçlü olmasına, çocuklarını ise güvenli bir kucağa bırakmasına yönelik projenin büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Müezzinoğlu, "Son 48 saatte 30 bin başvuru gerçekleşti" dedi. Müezzinoğlu, 53 lira ödeyenlerin Genel Sağlık Sigortası'ndan, gelir testine tabi olmadan yararlanacağını da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükanne MaaşıMehmet MüezzinoğluIstihdam
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