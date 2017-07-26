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Bursa 121 ülkeden fazla ihracat yapıyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay "Bursa, 2016'da 198 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptı ve mevcut ihracatıyla dünyadaki 121 ülkenin önüne geçti. İzlanda, Lüksemburg, Letonya, Libya, Kosta Rika, Paraguay, Uruguay, Özbekistan, Malta, Senegal, Kamerun, Ürdün, Bahreyn, Arnavutluk ve Kırgızistan gibi birçok ülkenin yaptığı ihracattan daha fazlasını tek başına gerçekleştiren bir kentiz" dedi

Bursa 121 ülkeden fazla ihracat yapıyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay "Bursa, 2016'da 198 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptı ve mevcut ihracatıyla dünyadaki 121 ülkenin önüne geçti. İzlanda, Lüksemburg, Letonya, Libya, Kosta Rika, Paraguay, Uruguay, Özbekistan, Malta, Senegal, Kamerun, Ürdün, Bahreyn, Arnavutluk ve Kırgızistan gibi birçok ülkenin yaptığı ihracattan daha fazlasını tek başına gerçekleştiren bir kentiz" dedi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:45
Bursa 121 ülkeden fazla ihracat yapıyor
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BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa, 2016'da 198 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptı ve mevcut ihracatıyla dünyadaki 121 ülkenin önüne geçti." dedi.Burkay Bursa'nın toplam dış ticaret hacminin yaklaşık 25 milyar dolar olduğunu belirtti.Bursa'nın Türkiye'nin ihracat potansiyeli açısından en verimli ikinci kenti olduğuna işaret eden Burkay, "Bursa, 2016'da 13 milyar dolarlık ihracatı ile ülkenin büyümesine büyük katkı sağladı." diye konuştu.

"TÜRKİYE İHRACATININ YÜZDE 10'U BURSA'DAN"

Dış satımda ülkelerle yarıştıklarını dile getiren Burkay, şunları kaydetti:"Türkiye ihracatının yüzde 10'unu Bursa tek başına gerçekleştiriyor. Bursa, 2016'da 198 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptı ve mevcut ihracatıyla dünyadaki 121 ülkenin önüne geçti. İzlanda, Lüksemburg, Letonya, Libya, Kosta Rika, Paraguay, Uruguay, Özbekistan, Malta, Senegal, Kamerun, Ürdün, Bahreyn, Arnavutluk ve Kırgızistan gibi birçok ülkenin yaptığı ihracattan daha fazlasını tek başına gerçekleştiren bir kentiz. Bu yılın sonunda ihracatımızın, 2016'da gerçekleştirilen 13 milyar dolar rakamının üzerine çıkacağına inanıyorum. Bursa iş dünyasının ihracattaki başarısının mimarı, ülkesine ve kentine güvenen iş adamlarıdır. 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' mottosuyla Türkiye'nin aydınlık geleceği ve milletin refahı için yeni istihdam alanları oluşturma gayreti gösteren firmalar sayesinde Bursa ve Türkiye yeni başarılara imza atacaktır."

"4 BİN 500'DEN FAZLA İŞ ADAMINI YURT DIŞINDAKİ FUARLARLA BULUŞTURDUK"

Burkay, Bursa iş dünyası olarak, Türkiye ekonomisine ivme kazandırmayı sürdürdüklerini belirterek, Türkiye'nin, 2023 yılı ihracat hedefleri için ihracatçı sayısını 100 bine çıkartması gerektiğini vurguladı.Bu kapsamda, Ticari Safari Projesi ile 10 binden fazla yabancı iş profesyonelini, Bursalı firmalarla buluşturduklarını anlatan Burkay, şu bilgileri verdi:"Hem kent hem ülke ihracatını ve sınır ötesi ticareti geliştirmek için yürütülen Küresel Fuar Acentesi projesiyle bugüne kadar 4 bin 500'den fazla Bursa iş dünyası temsilcisini yurt dışındaki fuarlarla buluşturduk. Üyelerimizi 2017 yılında 25'in üzerinde yurt dışı programıyla bir araya getirdik. Ekonomi Bakanlığının öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) iş birliği ve BTSO'nun desteğiyle faaliyete geçen New York Türkiye Ticaret Merkezi'ni ziyaret ettik. Merkez, firmaların hedef pazar olarak belirlediği ABD pazarında yerel oyuncu kabiliyeti kazanmasına destek olacak."

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BursaIhracatRekorBTSO
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