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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen vergi ödeyecek mi?

Düğün sezonu açıldı. En gündemdeki düğün de Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftininki... Ünlüler gibi ‘gönüllüler’ de düğün sezonunu sonuna kadar kullanacak. Peki, size düğünde takılan takılar için vergi ödeyecek misiniz? Yasa, hemen her türlü alınan hediye 4 bin 68 lirayı aşmışsa vergi ödenmesi gerektiğini söylüyor

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen vergi ödeyecek mi?

Düğün sezonu açıldı. En gündemdeki düğün de Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftininki... Ünlüler gibi ‘gönüllüler’ de düğün sezonunu sonuna kadar kullanacak. Peki, size düğünde takılan takılar için vergi ödeyecek misiniz? Yasa, hemen her türlü alınan hediye 4 bin 68 lirayı aşmışsa vergi ödenmesi gerektiğini söylüyor

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:00
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen vergi ödeyecek mi?
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HÜRRİYET Gazetesi yazarı Ahmet Karabıyık bugünkü yazısında düğün sezonunun açılmasıyla vatandaşa takılacak takıların vergisini yazdı. İşte Karabıyık’ın yazısının ilgili bölümü…
Ramazan Bayramı'nın ardından sezon hızlı açıldı… Bayram biter bitmez ünlülerden ilk Burak Özçivit ve Fahriye Evcen düğün yaptılar… Aynı gün; Alişan ve Eda Erol nişanlandı, Mustafa Ceceli kız istemeye gitti… Yalnız ünlüler değil; sezon boyunca düğün yapacak yüz binlerce gönüllü de var tabii ki… Eylül ayının ortasına kadar memleketin her köşesinde düğün sezonu hız kesmeden devam edecektir…
Sezon boyunca her düğünde; Fahriye Evcen'inkinde olduğu gibi en çok ‘gelinlik' üzerine konuşulacaktır… Ünlülerin düğününde olsun, gönüllülerin düğününde olsun, tabi ki geline ve damada verilecek ‘takılar-hediyeler' üzerine de yorum yapılacaktır. ‘Anne-babasından, kayın pederinden, amcasından, teyzesinden…' şeklinde…
İSTİSNA SINIRI BELLİ DEĞİL

Hediye ve takıların değeri arttıkça kritik bir konu daha gündeme gelebilecektir…”Geline ve damata verilen hediyeler ve takılar için vergi ödenecek mi? “ Bu sorunun cevabı gerek Fahriye Evcen ve Burak Özçivit gibi ünlüler için, gerekse de düğün yapacak gönüllüler için önemli hale gelebilir… Çünkü vergi mezuatına göre hemen her türlü alınan hediye (4.068 lirayı aşmışsa) için vergi ödenmesi gerekiyor. Acaba düğün hediyesi olarak alınan takı vb. hediyeler için de bir vergi ödenecek mi? Düğünde takılan altınlar ve paralar için normalde vergi hesaplanmıyor. (Veraset İntikal Vergisi-VİV- Kanunu 4/c) Ancak yasadaki istisna ‘örf ve âdete göre verilmesi mutat (alışılmış) bulunan hediye, cihaz, yüz görümlüğü ve drahomalar' şeklinde tanımlanıyor. İstisnanın sınırı ise yasada belirtilmiyor.
MALİYE'YE BAŞVURUN

Kızına düğününde ‘pahada da ağır yükte de ağır' denilebilecek miktarda çeyiz parası veren bir baba ‘vergisi var mı acaba?' diye tereddüt edince konuyu Maliye'ye sormuş. Maliye, vergiye tabi olduğunu belirtmiş. “Çeyiz parası olarak; kızınıza verdiğiniz 400 bin dolar tutarındaki hediye, örf ve âdete göre verilmesi mutat bulunan hediye kapsamında değerlendirilemeyeceğinden Veraset ve İntikal Vergisi'nden istisna tutulması mümkün değildir” şeklinde cevap verilmiş. (Gelir İdaresi Başkanlığı 26.3.2013 Tarih ve 176 Sayılı Özelge) Bu konuda yasada bir sınır belirtilmediğinden hediyenin değerinin artmasıyla beraber anne babalar kendiliğinden “acaba çocuğuma verdiğim düğün hediyeleri vergiye tabi mi” endişesini yaşayacaktır. Dolayısıyla verilecek hediyelerin değerinin örf ve âdete göre verilmesi alışılmış bulunan hediye kapsamını aşıp aşmadığı konusunda tereddüt yaşayanlar Maliye'ye başvurarak özelge yoluyla konuyu netleştirebilirler.
EVCEN-ÖZÇİVİT ÇİFTİ VERGİ ÖDEYECEK Mİ?

Bu konuda diğer bir kritik konu ise vergi ödenecekse nasıl hesaplanacağı ve ne kadar ödeneceği? Vergi oranları yüzde 10'dan başlayıp yüzde 30'a kadar yükseliyor. Ancak anne, baba, eş ve çocuklardan alınan bağış-hediye için tarife yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor (VİV Md. 16). Hediyeyi alan için beyanname verme süresi bir ay (VİV Md. 9/2). Sonrasında ödeme, üç yılda ve altı taksitte (Mayıs ve Kasım aylarında) yapılabiliyor 

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Anahtar Kelimeler:
Burak ÖzçivitFahriye EvcenVergi
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