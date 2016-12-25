Bu yıl un ihracatımızı Sudan ve Irak sırtladı

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ile Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin un ihracatında dünyada ilk sırada olduğunu belirtti. Ulusoy, “Sektör bu yılı 3.5 milyon ton ihracatla kapatacak. Geçen yıl 2.8 milyon tondu. Sudan’a ihracatta ciddi artış var. İhracatı Sudan ve Irak sırtladı” dedi

TÜRKİYE Un Sanayicileri Federasyonu (

Un sanayicilerini dünyanın ihracat şampiyonları olarak nitelendiren Ulusoy, 2015’te Türkiye un ihracatının yüzde 50’den fazlasının Irak, Suriye ve Filipinler’e gerçekleştirildiğini anlattı. Ulusoy, şöyle konuştu:

“Irak ihracatı, 2008 sonrası hızlı yükselerek 2015 ‘te 1 milyon tonu geçmiştir. Türkiye, Irak ihracat pazarının tek oyuncusu haline gelmiştir. Benzer süreçlerin Suriye’de de gerçekleşme ihtimali bu ülkeye ihracatın büyüme potansiyelini göstermektedir. 10 yıl önce sadece 40 ülkeye ihracat yaparken bugün 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir. Türkiye; Uluslararası Tahıl Konseyi verilerine göre 2015/16 sezonunda dünya un ticaretinin yüzde 30’unu yaparak un ihracatında dünyada birinci sırada.”

Ciro 16 kat arttı

EREN Günhan Ulusoy, zor bir yıl olmasına rağmen 2016’yı büyümeyle kapatacaklarını vurguladı. Geçen yıl 1 milyar 30 milyon TL olan cirolarını bu yıl 1.2 milyar TL’ye yükselttiklerini belirten Ulusoy, şöyle devam etti: “Fahrettin Ulusoy tarafından 1969 yılında kurulan şirketimiz bugün Samsun ve Çorlu’da toplam 900 ton/gün buğday işleme kapasiteli 2 fabrikası, 100 bin tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip silo, depo ve serbest bölge depolarıyla faaliyet gösteriyor. 2014’te şirketimizi halka açtık. 2015’te Türkiye’de en çok ihracat yapan 1.000 firması arasında 301’inci sırayı aldık. 2006’da ciromuz 61 milyon TL iken 2015’te 1 milyar 30 milyon TL’ye yükseldi. Ciromuz 9 yılda 16 kat arttı.”

Halka arzdan gelen kaynak yatırımlara

Halka arzdan gelen finansmanı yatırım için kullandıklarını anlatan Eren Günhan Ulusoy, şöyle devam etti: “Samsun’da fabrika yatırımımız devam ediyor. 30 milyon TL yatırım yapacağımız yeni fabrikayla günlük 900 ton buğday işleme kapasitemiz 1.500 ton/gün çıkacak. Lisanslı depoculuk için Ulidaş şirketini kurduk. Şirketimiz Çorum/Alaca’da 42 bin tonluk lisanslı depo yatırımı yapıyor. TMO’nun 1 milyon Ton Hububat Depoları Kiralanması İhalesi’nin 60 bin tonluk Yozgat/Sorgun kısmını aldık. Bu projeyle depolama kapasitemiz 200 bin tonu aşacak.” Un Sanayicileri Federasyonu ( TUSAF ) Başkanı ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy , Türkiye’nin un ihracatı nda dünyada ilk sırada olduğunu, sektörün bu yılı 3.5 milyon ton ihracatla kapatacağını söyledi. Geçen yılki ihracatın 2.8 milyon ton olduğunu kaydeden Ulusoy, “ Sudan ’a ihracatta ciddi artış var. Un ihracatını Sudan ve Irak sırtladı diyebiliriz. Tonaj olarak yüzde 25, dolar bazında yüzde 10 artış olacak ihracatta. Bu yılki ihracat geliri 1 milyar 70 milyon dolar olacak”dedi.Un sanayicilerini dünyanın ihracat şampiyonları olarak nitelendiren Ulusoy, 2015’te Türkiye un ihracatının yüzde 50’den fazlasının Irak, Suriye ve Filipinler’e gerçekleştirildiğini anlattı. Ulusoy, şöyle konuştu:“Irak ihracatı, 2008 sonrası hızlı yükselerek 2015 ‘te 1 milyon tonu geçmiştir. Türkiye, Irak ihracat pazarının tek oyuncusu haline gelmiştir. Benzer süreçlerin Suriye’de de gerçekleşme ihtimali bu ülkeye ihracatın büyüme potansiyelini göstermektedir. 10 yıl önce sadece 40 ülkeye ihracat yaparken bugün 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir. Türkiye; Uluslararası Tahıl Konseyi verilerine göre 2015/16 sezonunda dünya un ticaretinin yüzde 30’unu yaparak un ihracatında dünyada birinci sırada.”EREN Günhan Ulusoy, zor bir yıl olmasına rağmen 2016’yı büyümeyle kapatacaklarını vurguladı. Geçen yıl 1 milyar 30 milyon TL olan cirolarını bu yıl 1.2 milyar TL’ye yükselttiklerini belirten Ulusoy, şöyle devam etti: “Fahrettin Ulusoy tarafından 1969 yılında kurulan şirketimiz bugün Samsun ve Çorlu’da toplam 900 ton/gün buğday işleme kapasiteli 2 fabrikası, 100 bin tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip silo, depo ve serbest bölge depolarıyla faaliyet gösteriyor. 2014’te şirketimizi halka açtık. 2015’te Türkiye’de en çok ihracat yapan 1.000 firması arasında 301’inci sırayı aldık. 2006’da ciromuz 61 milyon TL iken 2015’te 1 milyar 30 milyon TL’ye yükseldi. Ciromuz 9 yılda 16 kat arttı.”Halka arzdan gelen finansmanı yatırım için kullandıklarını anlatan Eren Günhan Ulusoy, şöyle devam etti: “Samsun’da fabrika yatırımımız devam ediyor. 30 milyon TL yatırım yapacağımız yeni fabrikayla günlük 900 ton buğday işleme kapasitemiz 1.500 ton/gün çıkacak. Lisanslı depoculuk için Ulidaş şirketini kurduk. Şirketimiz Çorum/Alaca’da 42 bin tonluk lisanslı depo yatırımı yapıyor. TMO’nun 1 milyon Ton Hububat Depoları Kiralanması İhalesi’nin 60 bin tonluk Yozgat/Sorgun kısmını aldık. Bu projeyle depolama kapasitemiz 200 bin tonu aşacak.”