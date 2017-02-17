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'Bu yıl 3 kez faiz artırılabilir'

ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, ABD ekonomisinin ABD Merkez Bankası`nın çifte hedefine yakın olduğunu söyledi ve faizin bu yıl üç kez artırılabileceğini işaret etti

'Bu yıl 3 kez faiz artırılabilir'

ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, ABD ekonomisinin ABD Merkez Bankası`nın çifte hedefine yakın olduğunu söyledi ve faizin bu yıl üç kez artırılabileceğini işaret etti

17 Şubat 2017 Cuma 09:45
'Bu yıl 3 kez faiz artırılabilir'
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, ABD ekonomisinin Fed'in çifte hedefine yakın olduğunu söyledi ve faizin bu yıl üç kez artırılabileceğini işaret etti.
Fischer yaptığı değerlendirmede, merkez bankasının çifte hedefine yaklaşmakta olduğunu ve yetkililerin Aralık ayında bu yıl üç faiz artırımı olacağı şeklindeki beklenen para politikası patikasına yönelmiş göründüğünü söyledi. Fischer, "Sizi iki ya da üç şeklinde bir sayı vermek istemiyorum, ancak bu şimdilerde olması gerektiğini düşündüğümüz duruma yakınız. Yani yüzde 2 enflasyon hedefine yaklaşıyoruz ve işgücü piyasası güçlenmeye devam ediyor," dedi ve "Eğer bu gerçekleşirse, aşağı yukarı beklediğimiz yönde hareket edeceğiz" şeklinde görüş bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDFEDStanley Fischer
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