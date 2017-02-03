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Yeni Alanya E - Gazete

Bu kentte LPG 2,83 lira

3,31 liradan satılan LPG’nin litre fiyatı o kentte 2,83 liraya satılıyor

Bu kentte LPG 2,83 lira

3,31 liradan satılan LPG’nin litre fiyatı o kentte 2,83 liraya satılıyor

03 Şubat 2017 Cuma 22:55
Bu kentte LPG 2,83 lira
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TÜRKİYE'DE LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 16 kuruş zam yapılırken, LPG Ankara ve İzmir'de 3,07 liradan 3,23 liraya, İstanbul'da ise 3,08 liradan 3,24 liraya yükseldi. Tokat merkezde ise 3,14 lira olan LPG fiyatları 3,31 liraya çıktı.
Niksar ilçesinde ise rekabete giren akaryakıt istasyonları LPG’yi indirimi tarifeden satıyor. LPG fiyatları 2,83 ile 2,99 lira arasında değişiyor. 

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TokatLpgLpg Ne Kadar
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