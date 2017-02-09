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Bu belgeye sahip olmayan evini satamayacak

İzored Yapı Genel Müdürü Yunus Emre Koşar, 2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan bina ve dairelerin alım-satım ve kiralama işlemlerinin yapılmayacağını söyledi

Bu belgeye sahip olmayan evini satamayacak

İzored Yapı Genel Müdürü Yunus Emre Koşar, 2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan bina ve dairelerin alım-satım ve kiralama işlemlerinin yapılmayacağını söyledi

09 Şubat 2017 Perşembe 08:45
Bu belgeye sahip olmayan evini satamayacak
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RESMİ gazetede yayınlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni mevzuata göre, 50 metrekare üzeri inşaat alanına sahip binalara EKB alma mecburiyeti getirildi. EKB almak için 2 Mayıs 2017 tarihinin son gün olduğu konusunda vatandaşları uyaran İzored Yapı Genel Müdürü Yunus Emre Koşar, “Bu tarihten itibaren başlayacak zorunluluk 2011 yılı öncesi ruhsat almış binalar için geçerli olacak. Bu kanunla birlikte nasıl ki alım satımlarda tapu müdürlüğünde DASK belgesi aranıyorsa, enerji kimliği belgesi de aranacak. Bu belge olmadan tapu satışları gerçekleştirilemeyecek. DASK belgesiyle depreme karşı nasıl binanın güvenirliğini ölçüyorsak, enerji kimliği belgesiyle binanın ısınmasından soğumasına kadar tüm verilerine ulaşılmış olacak. Ona göre yıllık kazancını belirlemiş olacak ve böylece satın alan veya kiralayan, aldığı yapının enerji sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini buna göre yapacak. Mülk sahibi enerjiden tasarruf ederken, ülke ekonomisine de katkı sağlanacak” dedi.
Alım satımın dışında vatandaşların bu belgeye sahip olmayan dairelerine veya binalarına doğalgaz, su, elektrik bağlantısı da yapamayacağını belirten Koşar, “Bina, daire sahipleri ve site yöneticileri, konfor ve kaliteyi artırmak için mantolama yaptırmadan firma ve ürün seçimi için mutlaka araştırma yapmaları gerekmektedir. Kullanılacak malzeme, Avrupa standartlarında etag 004 belgesine sahip ürünler tercih edilmeli. Uygulama firmasının da mutlaka geçmişi ve referansları çok iyi araştırılmalıdır” diye konuştu.
İzored Yapı firması olarak mantolama uygulamasını yaptıkları binalara EKB belgesini de ücretsiz verdiklerini belirten Koşar, "Devletleri ayakta tutan ödenen vergilerdir. Tüketicilerinde mutlaka vergisini ödeyen ve yasal sorumluluklarını yerine getiren firmaları tercih ederek, kayıt dışını engellemesi, iş sağlığına ve güvenliğine katkıda bulunmasına özen göstermesi gerekiyor" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
İzoredYunus Emre KoşarEnerji Kimlik Belgesi
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