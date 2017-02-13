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Bu banka başka! Her ay yaklaşık bin aileye...

El Ele Yaşam Derneği ve belediyenin işbirliği ile hizmet veren Gıda Bankası'nda ihtiyaç sahibi yaklaşık bin aileye her ay gıda, temizlik malzemesi, süt ve çocuk bezi veriliyor.

Bu banka başka! Her ay yaklaşık bin aileye...

El Ele Yaşam Derneği ve belediyenin işbirliği ile hizmet veren Gıda Bankası'nda ihtiyaç sahibi yaklaşık bin aileye her ay gıda, temizlik malzemesi, süt ve çocuk bezi veriliyor.

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:49
Bu banka başka! Her ay yaklaşık bin aileye...
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'GIDA bankası' ilçede, yaşamını sürdürebilecek kadar gıdayı temin edemeyen, beslenmelerini sağlayamayan, dul, yetim, kimsesiz, kaza veya kronik hastalıklar sonucu iş göremez hale gelmiş veya geçici sure işsiz kalmış ailelere gıda, temizlik ve giyim temin etmek için 1.5 yıl önce kuruldu. Proje ile açlığın ve yoksulluğun önlenmesi konusunda toplumsal farkındalık yaratılması, yapılan bağışların dil, din, ırk, siyasi düşünce ayrımı yapılmadan gerçek ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen tüm ihtiyaç sahiplerinin eşit biçimde yararlanması hedeflendi.

Gıda Bankası Birim sorumlusu Necat Aykanat, zor durumda bulunan ailelerin 18 yaşından büyükler için bazı bilgileri istediklerini, görevlilerin kısa süre içerisinde bunları inceleyerek rapor hazırladıklarını söyledi.  Aykanat, " Evde kaç kişi yaşıyorsa bunlardan 18 yaş üstünde kişilerin gelir vergileri isteniyor. Evi kira ise, kira kontrat, gibi bazı evrakları isteyerek bir rapor hazırlıyorlar. Daha sonra dağıtımları yapmak üzere kendilerini Gıda Bankası'na davet ediyoruz" diye konuştu.

Elele Yaşam Derneği Başkanı Elif Necla Türkoğlu da bu sistemin nasıl yürütüldüğüne ilişkin şunları söyledi:

"İhtiyaç sahibi ailelerimize puanlar verdik. Tek yaşayan ailelerimize ayda 50, 2 kişilik ailelerimize 60 puan veriyoruz. Her kişi eklendiğinde 5'er puan arttırılıyor. 10 kişiden sonrasını sabitledik. Aileler, 100 puana kadar buradan ürünün altındaki puanlara göre aylık ürünlerini alabiliyor."

Gıda Bankası'na her türlü bağış kabul edildiği ayrıca market ve süpermarketlerde bağış konteynerleri bulunduğu ifade edildi. Gıda bankası raflarında bulunan gıda maddelerinin altında fiyat yerine puanlar bulunuyor. İhtiyaç sahipleri 2 puana süt, 4 puana 1 kilo bulgur, 3 puana 1 kilo un, 4 puana 1 kilo küp şeker, 9 puana 1 litre sıvı yağ, 7 puana 1 kilo nohut, 3 puana sirke, 24 puana  1 kilo çay alabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
El Ele Yaşam DerneğiGıda Bankası
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