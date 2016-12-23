Bu ay bitmeden yasalaşacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı KPSS şartı olmadan 100 personel alımı yapacağını duyurdu. Mühendislik alanlarında yapılacak olan personel alımı, Jeoloji, Maden ve Harita Mühendislerini kapsıyor. Personel alımı için şartları açıklayan bakanlık yetkilileri, pozisyon için en az beş yıl çalışma şartı getiriyor. İşte personel alımı yapılacak bölümler için detaylı bilgiler