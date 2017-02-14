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BRICS, girişimlere odaklandı

Bu yıl 9'uncu kez toplanacak olan BRİCS toplantısında geçtiğimiz yıl başlatılan girişimlerin güçlendirilmesi konusuna yoğunlaşacak

BRICS, girişimlere odaklandı

Bu yıl 9'uncu kez toplanacak olan BRİCS toplantısında geçtiğimiz yıl başlatılan girişimlerin güçlendirilmesi konusuna yoğunlaşacak

14 Şubat 2017 Salı 09:13
BRICS, girişimlere odaklandı
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ÇİN medyasında yayınlanan habere göre, eylül ayında Doğu Çin'in Fujian eyaletinde bulunan Xiamen beldesinde düzenlenecek olan BRICS 9. Zirve toplantısı küresel yönetişimin güçlendirilmesine odaklanacak. Düzenlenecek zirve "BRICS: Daha Parlak Bir Gelecek İçin Daha Güçlü Ortaklık" temasıyla ve geçen sene Goa Zirvesi'nde başlatılan girişimleri tamamlamaya çalışacak.
CRI'ın haberine göre, zirvede ele alınacak ana konular adil ölçütler ve değerlendirmeler arayan gelişmekte olan ülkelere daha fazla hitap edecek bağımsız bir derecelendirme kuruluşu kurma planlarının geliştirilmesi ile, bu yıl 2.5 milyar dolarlık kredi sağlaması beklenen “Yeni Kalkınma Bankasının”, uluslararası finansal mimarisini güçlendirmek için BRICS ülkelerinin neler yapması gerektiği olacak.
Çin'in bu yılki BRICS Zirvesine başkanlık etmesiyle birlikte, muhtemelen küreselleşmenin önemi ve ABD Başkan Donald Trump'ın uluslararası örgütlerden ve antlaşmalardan çekilmesi gibi korumacı politikalara karşı araçların neler olabileceği üye ülkeler tarafından tartışılacak. Çin, diğer üyelerden küresel ısınmaya karşı savaşmak için “Paris İklim Kontrol Anlaşması”nın önemli bir araç olduğunun bilincinde olmalarını ve anlaşma şartlarına uymalarını isteyecek.
Gündemdeki diğer önemli konular ise, uluslararası terörizm ve üçüncü ülkeler tarafından bölgesel krizlere müdahale edilmesi çabaları olacak.
BRİCS ülkeleri: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti.

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Anahtar Kelimeler:
BRICSGirişimDoğu ÇinFujian
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