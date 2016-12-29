banner405

Brent petrol 57 doları test etti

Brent petrolün varil fiyatı, yükselişini 5'inci güne taşıyarak 57 dolar seviyelerini test etmesi sonrasında 56,2 dolar seviyelerinde dengelendi

Brent petrol 57 doları test etti
banner404
YATIRIMCILARIN Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmelerinin etkisiyle düşük işlem hacmi görülen petrol piyasasında, arza ilişkin iyimserlik fiyatlarda yükselişi beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı, dün 56,53 dolarla 2 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından günü yüzde 0,2 artışla 56,16 dolardan tamamladı.
Bugün de yükselişini 5'inci güne taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, 57 dolar seviyelerini test etmesi sonrasında saat 10.40 itibarıyla 56,20 dolardan işlem görüyor.
Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise dün açıklanan ABD'de ham petrol stoklarının azalış beklentilerine karşın 4,2 milyon varil artması sonrasında 53,8 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.
Analistler, ocak ayında tekrar bir araya gelmesi beklenen petrol üreticisi ülkelerin, üretimin kısılması yönündeki anlaşmaya ne kadar bağlı kalacağının izleneceğini belirterek, toplantı öncesinde yatırımcıların arz piyasasındaki sorunun çözümleneceğine ilişkin iyimserliğinin arttığını kaydetti.
Bu durumun petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini ifade eden analistler, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55 doların üzerinde kalındığı sürece 57,5 doların direnç olarak izleneceğini, olası düşüşlerde ise 54,2 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
banner355
Etiketler; #brent petrol #petrol
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Ekonomik güven endeksi Aralık'ta yüzde 18.5 azaldı
Sonraki Haber
Brent petrol 57 doları test etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.