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Borsa tarihi zirveye yakın

Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul, yükselişini sürdürerek tarihi zirveye yaklaştı

Borsa tarihi zirveye yakın

Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul, yükselişini sürdürerek tarihi zirveye yaklaştı

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:47
Borsa tarihi zirveye yakın
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BORSA İstanbul 100 endeksi yeni haftaya yüzde 0,54 yükselişle 92 bin 920 puandan başladı. BIST 100 endeksi sonrasında yükselişini sürdürerek saat 12.15 itibarıyla yüzde 0,87 yükselişle 93 bin 231 puandan işlem gördü. Endeks gün içerisinde en yüksek 93 bin 257 puanı görürken, tarihi zirveye yaklaştı. Borsa İstanbul 22 Mayıs 2013'te en yüksek 93 bin 398 puanı görerek tarihi rekorunu kırarken, aynı günü 93 bin 178 puandan tamamlamıştı.
BORSADA TARİHİ REKOR KIRILIR MI?
Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdür Eral Karayazıcı, "Borsa İstanbul dört senelik bir hasreti takiben bugün Mayıs 2013 zirvesi olan 93,398 puana yaklaşmayı başardı. Fransa Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin piyasa pozitif sonuçları ile haftaya talepli başlayan küresel borsalara paralel gerçekleşen bu hareket yeni rekor gelir mi sorularına haklı davetiye çıkarıyor" dedi.
93 bin 398 aşılabileceğini belirten Karayazıcı şunları ekledi: "Mayıs 2013’den bugüne şirket öz-sermayeleri yüzde 40 kadar arttı. O günün 93 bin puanının bugünkü karşılığı aslında 130 bin puana denk geliyor. Ancak Türkiye ekonomisi dört seneki önceki performansından çok uzakta. Toparlanma içinde zamana ihtiyaç var.
Bu nedenle kısa vadede yeni bir rekor gelse de ben bunun 96 bin – 97 bin bandı ile limitli kalabileceğini, yeni rekor görülemeden endeksin hissedilir bir geri çekilmeye imza atmasının da şansı olan alternatif bir senaryo olarak seçenekler içinde yerini koruduğunu düşünüyorum"
TARİHİN EN YÜKSEK İKİNCİ KAPANIŞI
Geçen haftanın son işlem gününe artışla başlayan ve 92 milyon 909 bin 30 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,42 artarak 92 milyon 423 bin 93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanışını gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa IstanbulEndeks
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