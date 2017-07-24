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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,25 değer kazancıyla 107.115,04 puandan tamamladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,25 değer kazancıyla 107.115,04 puandan tamamladı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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GÜNÜN  ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 272,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,03 kimya, petrol, plastik oldu.Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 107.508,34 seviyesine kadar yükseldi. Avro Bölgesi'nde beklentileri karşılamayan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ardından Avrupa borsalarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle kazançlarının bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.000 puanın hemen üzerinde dengelendi. Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi PMI başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 107.800 seviyesinin direnç, 106.000 ve 105.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. 

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BorsaYükselişEndeks
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