Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100093
ALTIN
141.694
DOLAR
3.5186
STERLIN
4.5193
EURO
3.9891
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı'
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı...
Güneş yanığı nasıl ve kaç günde geçer, ne iyi gelir?
Güneş yanığı nasıl geçer?

Borsa günü tarihi rekorla tamamladı

Borsa günü yüzde 0,69'luk yükselişle kapanarak tarihi rekorunu tazeledi

Borsa günü tarihi rekorla tamamladı

Borsa günü yüzde 0,69'luk yükselişle kapanarak tarihi rekorunu tazeledi

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:51
Borsa günü tarihi rekorla tamamladı
banner404

BORSA İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,69'luk yükselişle kapanarak tarihi rekorunu tazeledi. Endeks, 682,03 puan artışla tarihi rekorunu 100 bin 72 puana taşırken, işlem hacmi de 3,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 0,45 değer kazandı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BorsaKapanış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki tavuk aldı hayatı değişti!
İki tavuk aldı hayatı değişti!
Bastonun içine gizleyip getirdi, ilçenin kaderini değiştirdi
Bastonun içine gizleyip getirdi, ilçenin kaderini değiştirdi
Köprü ve otoyol geliri 5 ayda 570 milyon TL
Köprü ve otoyol geliri 5 ayda 570 milyon TL

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals