Borsa günü tarihi rekorla tamamladı

BORSA İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,69'luk yükselişle kapanarak tarihi rekorunu tazeledi. Endeks, 682,03 puan artışla tarihi rekorunu 100 bin 72 puana taşırken, işlem hacmi de 3,7 milyar lira oldu. Kapanış ta bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 0,45 değer kazandı.

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