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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 107.077,93 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 107.077,93 puandan başladı

25 Temmuz 2017 Salı 12:41
Borsa güne yükselişle başladı
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AÇILIŞTA  BIST 100 endeksi 367,41 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,11 ile inşaat oldu.Dün 107.508,34 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybıyla 106.710,52 puandan tamamladı.Analistler, bugün başlayacak ve iki gün sürecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak kararların yatırımcıların odak noktasına yerleştiğini belirterek, Fed'in, faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ve karar metnindeki ifadelerle piyasaları aralıkta yapılabilecek bir faiz artışına hazırlayabileceğini kaydetti.

Açıklanacak şirket bilançolarının pay piyasalarında hisse bazlı hareketlere neden olabileceğini vurgulayan analistler, bugün yurt içinde İktisadi Yönelim İstatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de tüketici güveni başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin kısa vadeli destek olarak öne çıktığını, 108.000 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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