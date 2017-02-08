'Borçlar ertelenmeli'

Erkan UYSAL

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, daha önce 15 bin kişiye verilebilen sıfır faizli Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kredilerinin, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, başvuru yapan 230 bin kişiye daha ödeneceğini açıkladı. Konuyu değerlendiren Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, hükümetin kriterlerin yarısından vazgeçmesi durumunda daha fazla esnafın kredi alabileceğini söyledi. Demir, "KOSGEB'in verdiği kredi için Antalya'da 6 bin kişi başvurdu. 600 kişiye kredi çıktı ama bunun da 300 kişisi alamadı. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), vergi dairesine, belediyeye borcu var. 'Esnafın hiçbir borcu olmayacak' deniliyor ama böyle esnafı bulmak da çok zor. Bunun için çoğu kriterler kaldırılırsa SGK, vergi dairesi gibi kurumlara olan borçlar kapsam dışı bırakılırsa o zaman birçok esnaf alabilir. Antalya bölgesinde 600 kişi KOSGEB kredi almaya hak kazandı. Antalya'da 60-70 bin esnaf bulunuyor. Korkuteli ve Demre tarafında bir esnafa KOSGEB kredisi verilmesi kararı çıkmış. Alanya'da ne kadar esnafa kredi çıktığını bilmiyorum. İmalatçı firmalara vermek istiyorlar. Bir terzi, butik veya kuaföre yok. Hükümet kriterlerin yarısından vazgeçerse o zaman birçok kişi kredi alır. Esnaf ayırt eder veya borçları olanlara vermezse birçok esnaf yine kredi alamayacak. Esnafın kurtuluş reçetesi kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin bir yıl ertelenmesi, faizsiz kredilerin her esnafa verilmesi gerekiyor. Başka türlü esnafın başka türlü kurtulması biraz zor" dedi.

KREDİ VERİLECEK SAYI ÇOĞALTILMALI

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp de, "50 bin TL sadece bir esnafa verilmemeli. Bu para küçük parçalar halinde verilmeli. Kredi verilecek 230 bin sayısını çoğaltmanın hesabı yapılmalı. Başvuru döneminde insanlar zaten yeterince sıkıntıya düşmüştü. Herkes KOSGEB kredisine başvuramadı. Bunun için KOSGEB üzerinden yeniden faizsiz kredi başvuruları başlatılmalı. Miktarın 50 bin TL değil, 20-25 bin TL olması gerekiyor. Bu miktara çekilerek para herkese dağıtılmalı. Esnafın bankalardan ve kredi kefalet kooperatiflerinden kullandıkları krediler de bir yıl ertelenmeli" diye konuştu.

'ESNAF HARİTASI ÇIKARILMALI'

Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci de, "Antalya'da KOSGEB kredisine 6 bin küsur başvuru oldu. Alanya'da başvuru süresi içerisinde müracaat edebilen ve şartları taşıyabilenler kredi kullanabilecek. 3 gün boyunca saat 00.00'a kadar başvuru aldık. Başvuru sürecinde 15 bin kişiye kredi verilecek olması nedeniyle birçok kişi de başvuru yapmadı. Buna rağmen krediye başvuranlar çok yoğundu. KOSGEB'den gelen para, başvuru yapanların hem kişisel olarak birçok problemini çözecektir, hem de gelen para Alanya piyasasına dağıldığı zaman ekonomik anlamda şehirde bir rahatlama sağlayacaktır. Hem yerel hem de genel yönetim bir çalışma yapıp esnaf çeşitlendirmesi, esnaf haritasının çıkartılması ve mevcut esnafın da daha kaliteli bir şekilde hizmet vermesi için bazı tedbirler alınmalı. Bunları gelecekte yapabilirsek yeteri kadar bakkal, lokanta, butik, zücaciye ve AVM'leri planlayabilirsek esnafın kendi adına kurtuluşu olur" ifadelerini kullandı.