Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya 11°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET ALANYA MAGAZİN HAVA DURUMU
BIST
77836
ALTIN
130.551
DOLAR
3.5176
STERLIN
4.3066
EURO
3.6878
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!

Borajet el değiştirdi

Türkiye'de bölgesel havacılık yapmak üzere kurulan ve bugüne kadar bölgesel havacılıkta adından söz ettiren Borajet Havayolları, sürpriz bir gelişmeyle satıldı

Borajet el değiştirdi

Türkiye'de bölgesel havacılık yapmak üzere kurulan ve bugüne kadar bölgesel havacılıkta adından söz ettiren Borajet Havayolları, sürpriz bir gelişmeyle satıldı

29 Aralık 2016 Perşembe 18:52
Borajet el değiştirdi
banner404

TÜRKİYE'DE bölgesel havacılık yapmak üzere kurulan ve bugüne kadar bölgesel havacılıkta adından söz ettiren Borajet Havayolları, sürpriz bir gelişmeyle satıldı.

AirportHaber'in edindiği bilgilere göre; SBK Holding'e satılan şirketle ilgili imzalar az önce atıldı. Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan SBK Holding, 30 uçaklık sipariş veren Borajet Havayolları'nı satın alarak havacılığa adım attı.

Satış anlaşmasıyla ilgili detayların yarın duyurulacağı öğrenilirken satış bedelinin 250 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Borajet Havayolları Embraer E190 ve E195 tipi 13 uçağı filosunda bulunduruyor. Borajet Havayoları, bu yıl düzenlenen İstanbul Airshow fuarında 30 uçaklık bir anlaşma imzalamıştı. Öte yandan şirket Fenerbahçe Spor Kulübü ile de geçtiğimiz aylarda ciddi bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBorajet Havayolları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binali Yıldırım'dan asgari ücret açıklaması
Binali Yıldırım'dan asgari ücret açıklaması
Elektrikte zam yok
Elektrikte zam yok
Tütün ve alkol satış belgelerine zam geldi
Tütün ve alkol satış belgelerine zam geldi

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2015 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim