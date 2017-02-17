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BlackRock hedge için altını öneriyor

BlackRock, piyasalarda düşük fiyatlanan küresel risklerden korunmak için altını işaret ediyor

BlackRock hedge için altını öneriyor

BlackRock, piyasalarda düşük fiyatlanan küresel risklerden korunmak için altını işaret ediyor

17 Şubat 2017 Cuma 09:48
BlackRock hedge için altını öneriyor
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BLACKROCK Inc. para yöneticisine göre yatırımcılar pekte rahat olmamalı. Hisse senetleri, Çin ekonomisindeki istikrar işaretleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın altyapı harcamalarını artıracağı yönündeki beklentilerin etkisiyle rekor seviyelere tırmandı. 
BlackRock Global Allocation Fund yönetiminde söz sahibi para yöneticisi Russ Koesterich, hisse senetlerinde görülen yükselişin ve ortalamanın altında volatilitenin yatırımcıların daha iyimser olduğunu, piyasaların küresel siyasi riskleri düşük fiyatladığını belirtti.
Avrupa'da yaklaşan seçimlerin ve ABD'deki siyasi belirsizliğin yatırımcı güvenini değiştirebilecek gelişmeler arasında yer aldığının ifade eden Koesterich, İngiltere'nin Avrupa Bilriği'nden (AB) ayrılmasının ve Yunanistan'daki borç krizinin de riski artırdığının altını çizdi. Endişeler, altın gibi güvenli varlıkların yükselmesinde etkili oldu. Değerli metal, 2013'ten beri görülen en kötü çeyreğin ardından, 2017 yılında yaklaşık yüzde 8 yükseldi.
Koesterich, Perşembe günü telefon ile gerçekleştirilen mülakatta, “Bu gizli siyasi risk piyasalara yansımış değil. İnsanlar fazla kaygılı değil ve işler kötüye gidebilir; özellikle de risklerin tümünü aynı anda düşündüğünüz zaman. Bu portföyünüzde altın olması için iyi bir argüman” dedi.
Altın, şu dakikalarda ons başına 1,237.75 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
BlackRockÇin EkonomisiDonald Trump
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