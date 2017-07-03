'Bizde enflasyon düştü'

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirerek, Batı Akdeniz'de enflasyonun ülke ortalamasından daha düşük olduğunu söyledi. ATSO Başkanı Çetin, döviz kurundaki yatay seyrin ve enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyona olumlu yönde katkı yaptığını belirtti. Başkan Çetin, bu koşullara rağmen, hizmet fiyatları ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışın devam ettiğini, enflasyonun yılı tek hanede bitirip bitirmeyeceğinin mevcut koşulların ne yönde değişeceğine bağlı olduğunu söyledi.

'ET FİYATINDAKİ ARTIŞ DURMADI'

2017 Haziran ayı enflasyonunun beklentiler yönünde geliştiğini, bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde -0,27, yurtiçi ÜFE'de yüzde 0,07 değişim gösterdiğini, yıllık enflasyonun ise tüketici fiyatlarında yüzde 10,90 yurtiçi üretici fiyatlarında yüzde 14,87 artış gösterdiğine değinen Başkan Çetin, "Haziran ayı enflasyonu büyük oranda bulgur, makarna, yumurta ve süt ürünleri gibi gıda fiyatlarındaki düşüş, giyim indirimlerinin devam etmesi ve akaryakıt fiyatlarındaki indirim sayesinde geriledi. Gıda grubunda et fiyatlarındaki artış durmadı. Sebze ve meyvede aylık fiyat düşüşü domates gibi birkaç ürüne bağlı olarak gerçekleşti" dedi.

'EN FAZLA DÜŞÜŞ DOMATESTE'

Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerde yüzde 28,14 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar olduğuna değinen Çetin, yine salatalık ve sivri biberdeki fiyat artışına dikkati çekti. Çetin en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddelerin ise domates, PTT ile koli gönderme ücreti ve patates olduğunu belirtti.

'KREDİLERİN ETKİSİ KAYBOLACAK'

Döviz kurundaki yatay seyrin ve enerji fiyatlarının enflasyonun düşmesine olumlu katkı yaptığını belirten Çetin, "Son dönemlerin en şanslı koşulları yaşanmasına rağmen, hizmet fiyatları ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor. Halen çift hanede seyreden enflasyonun yılı tek hanede bitirip bitirmeyeceği önümüzdeki aylarda mevcut koşulların ne yönde değişeceğine bağlı. Kredi ve vergi desteklerinin iç piyasayı canlandırıcı etkisi önümüzdeki aylarda etkisini kaybedecek. Turizmde canlanma Antalya ile sınırlı kalmakta olup, İstanbul ve diğer illerde turizmde sorun devam ediyor" diye konuştu.

'CANLANMA ETKİSİNİ GÖSTERMEDİ'

Batı Akdeniz açısından da enflasyonu değerlendiren Çetin, "Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık yüzde -0,41, altı aylık yüzde 5,70 ve yıllık bazda yüzde 10,50 olarak gerçekleşti. Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin, aylık, altı aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının altında olduğu görüldü. Antalya turizminde geçen yıla göre kaydedilen canlanmanın henüz bütün sektörlerde etkisini göstermediği enflasyon verisinde de görülmektedir" ifadelerini kullandı.

'EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE'

Bölgede ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışın yüzde 1,85 ile 'eğitim', yüzde 1,03 ile 'lokanta ve oteller' ile yüzde 0,80 ile 'çeşitli mal ve hizmetler' gruplarında görüldüğüne işaret eden Çetin, "En fazla düşüşler ise yüzde 2,34 ile 'giyim ve ayakkabı', yüzde 1,63 ile 'gıda ve alkolsüz içecekler' ve yüzde 0,87 ile 'ulaştırma' gruplarında, yıllık enflasyonda ise en fazla artış yüzde 21,70 ile 'alkollü içecekler ve tütün', yüzde 14,34 ile 'gıda ve alkolsüz içecekler' ve yüzde 14,07 ile 'ulaştırma' gruplarında görüldü" dedi.