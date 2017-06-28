BES kesintileri temmuzda başlıyor 

ÜLKE genelinde tasarrufların artırılması amacıyla 1 Ocak'ta başlayan sisteme 45 yaş altındaki çalışanların kademeli olarak katılımı devam ederken, bu kapsamda önümüzdeki ay özel sektörden yaklaşık 1,5 milyon çalışan sisteme dahil olması bekleniyor. BES'e otomatik katılım kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak'ta memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100- 250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz itibarıyla sisteme katılım sağlayacak.

DEVAM EDENE BİN TL KATKI VAR

Özel sektörden yeni katılım sağlayacak çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak.

50-100 ÇALIŞANI OLAN 2018'DE BES'Lİ OLACAK

Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i kadar ilave devlet katkısı teşviki verilecek. Öte yandan, mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2018'de, 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'de, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019'dan itibaren BES'li olacak.

2 MİLYON 595 BİN KİŞİ SİSTEMDE

Otomatik BES kapsamında 14 Haziran itibarıyla 1,1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere toplam 2 milyon 595 bin 297 çalışan bulunuyor. Sistemde mevcut toplam fon tutarı 508 milyon 451 bin 812 lirayı bulurken, bu tutarın yüzde 60'ına denk gelen 303 milyon 844 bin 861 liralık kısmı faiz içermeyen fonlarda, yüzde 40'ına denk gelen 204 milyon 606 bin 951 liralık tutar ise faiz içeren fonlarda değerlendiriliyor.