Benzine zam geldi

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS), yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 13 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin litre fiyatını İstanbul'da ortalama 4,94 liradan 5,07 liraya, Ankara'da 4,99 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 4,95 liradan 5,08 liraya çıkacak.
Ayrıca, gaz yağında 12 kuruş, Kal-Yak’ta 10 kuruş, Fuel Oil’de ise 8 kuruş fiyat artışı meydana geldi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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