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Benzine 6 kuruş indirim yapıldı

Benzinin pompa satış fiyatında gece yarısından itibaren 6 kuruş indirim yapıldı

Benzine 6 kuruş indirim yapıldı

Benzinin pompa satış fiyatında gece yarısından itibaren 6 kuruş indirim yapıldı

09 Şubat 2017 Perşembe 16:27
Benzine 6 kuruş indirim yapıldı
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DOLARDAKİ düşüşün ardından benzine indirim geldi. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş indirim yapıldı.

İŞTE YENİ FİYATLAR
Ankara'da litresi ortalama 5,43 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,38'den 5,32 liraya, İzmir'de 5,41'den 5,35 liraya düşecek. 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Doların 3,94'ü aşmasının ardından 13 Ocak'ta benzine 15 kuruş zam yapılmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
DolarBenzinIndirim
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