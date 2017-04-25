Benzinde 15 kuruş indirim bekleniyor

DOLAR düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 15 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.

İndirim sonrasında 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,22 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,24 liraya gerileyecek.