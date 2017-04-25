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Benzinde 15 kuruş indirim bekleniyor

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 15 kuruş indirim bekleniyor

Benzinde 15 kuruş indirim bekleniyor

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 15 kuruş indirim bekleniyor

25 Nisan 2017 Salı 11:26
Benzinde 15 kuruş indirim bekleniyor
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DOLAR düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 15 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.
İndirim sonrasında 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,22 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,24 liraya gerileyecek.

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Anahtar Kelimeler:
BenzinPetrol Ürünleri İşverenler Sendikası
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