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Belirsizlik ortadan kalktı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından Bankacılık Kanunu'nun 160’ıncı maddesindeki değişikliğe ilişkin yapılan yazılı açıklamada yapılan değişiklik ile kredi kullandırma ve yapılandırmalarda yaşanan belirsizliğin ortadan kalktığı bildirildi

Belirsizlik ortadan kalktı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından Bankacılık Kanunu'nun 160’ıncı maddesindeki değişikliğe ilişkin yapılan yazılı açıklamada yapılan değişiklik ile kredi kullandırma ve yapılandırmalarda yaşanan belirsizliğin ortadan kalktığı bildirildi

09 Şubat 2017 Perşembe 22:16
Belirsizlik ortadan kalktı
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AÇIKLAMADA, düzenleme zimmet suçuna ve cezalandırılmasına ilişkin bir değişikliği getirmediği söylendi. Yapılan değişiklikle kurallara uygun kredi kullandırmanın ve yapılandırmaların zimmet suçu olmadığının açıkça düzenlendiği bildirildi. Bu sayede uygulamada farklı yorumlamalardan kaynaklanan ve çok ciddi sorunlara neden olan belirsizlik ve tereddüdün ortadan kalktığı belirtildi. TBB'den yapılan açıklamada düzenleme ile getirilen 'Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz' ifadesiyle bankacılıkta kredi ve ek kredi kullandırma, temdit etme, taksitlendirme, teminata bağlama veya diğer yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemlerinin bankacılık mevzuat ve ilkelerine uygun olsa da zimmet suçunun oluşabileceğine ilişkin yorumlamaların önüne geçildiği söylendi. Açıklamanın devamında, “Değişiklik bankaların ve bankacıların bankacılık mevzuatına, doğru risk yönetimi ilke ve prensiplerine ve uluslararası iyi düzenlemelere uygun hareket etmeye devam edeceklerini teyit ediyor” denildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar BirliğiTBB
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