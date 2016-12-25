Belgesiz çalışan işçide son 1 hafta

BACACIDAN sıvacıya, inşaat boyacısından otomotiv montajcısına kadar tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçi bir hafta sonra çalıştırılamayacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6645 Numaralı Kanun ve bu konudaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliği uyarınca belge sahibi olmayan işçileri çalıştırmaya ısrar eden işverenlerin, belge sahibi olmayan işçi başına yaklaşık 500 lira ceza ödemesi gerekecek.
Mesleki Yeterlilik Kurumuna akredite belgelendirme merkezleri de çalışanları mesleki yeterlilik belgelerini temin etmeleri, işverenleri de ceza konusunda uyarıyor. Safir İnsan Kaynakları Danışmanlık, İstihdam ve Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi (SABEMER) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Öztanık, Mesleki Yeterlilik Belgesinin 40 meslek kolunda ustalık belgesiyle eş değer geçerliliğe sahip olduğunu bildirdi.
En fazla inşaatta
Öztanık, “Uygulama açısından en fazla belgelendirme ihtiyacı inşaat sektöründe. Tüm müteahhitleri bilgilendirdik. ‘Yıl sonu belgelendirme mecburiyeti var’ diye kapılarını çaldık, sonra taşeronlara ve alt taşeronlara indik. Şimdi yeni yeni belgelendirme için başvurmaya başlandı. Herkesi bilgilendirmek adına söylüyorum; Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda acele edin, yumurta kapıya dayanmak üzere” dedi.
Öztanık, Türkiye genelinde kamu otoritesinin ilan ettiği zorunluluğa henüz yeterli ilginin gelmediğini belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye genelinde ilk etapta tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler sınıfına giren ve 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu gelen mesleklerde çalışan kişi sayısı 500 bin ve an itibarıyla 100 bine yakın belgelendirme yetkili kuruluşlarca tamamlanmıştır.”
Öztanık, mevsim itibarıyla inşaat sektörünün yüzde 20-30 kapasite ile çalıştığı bu dönemin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, birkaç ay sonra sektörün yüzde 90 kapasiteye ulaştığında, mevsimlik işçiler ile sektördeki çalışan sayısında büyük artış olacağını ve belgelendirme faaliyetlerinde sıkıntı yaşanacağına dikkati çekti.
İsmet Öztanık, SABEMER’e en fazla Anadolu şehirlerinden başvuru geldiğini de kaydetti.
Devlet teşvik olarak geri veriyor
Halihazırda şantiyelerde ve SABEMER sınav merkezinde belgelendirme hizmeti verdiklerini anlatan İsmet Öztanık, taşeron gruplarına, müteahhitlere ve belgelendirme zorunluluğu bulunan iş kollarındaki çalışanlara “konuyu sahiplenin” çağrısı yaptı. Öztanık, sınav ücretlerinin tamamının ortalama 600 lira olduğunu anımsatarak, “Belgelendirme ücreti işçinin ödemesi gereken bir para ancak devlet burada ödenen paranın tamamını teşvik olarak geri veriyor. Burada maksat çalışanların iş güvenliği refleksleri, yeteneğini ve becerilerini standart hale getirmek” dedi.
Hangi meslekleri kapsıyor?
- Ahşap kalıpçı (Seviye 3)
- Alçı levha uygulayıcısı (Seviye 3)
- Alçı sıva uygulayıcısı (Seviye 3)
- Alüminyum kaynakçısı (Seviye 3)
- Bacacı (Seviye 3 ve 4)
- Betonarme demircisi (Seviye 3)
- Betoncu (Seviye 3)
- Çelik kaynakçısı (Seviye 3)
- Direnç kaynak ayarcısı (Seviye 4)
- Doğal gaz altyapı yapım kontrol personeli (Seviye 4)
- Doğal gaz çelik boru kaynakçısı (Seviye 3)
- Doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personeli (Seviye 4)
- Doğal gaz işletme bakım operatörü (Seviye 4)
- Doğal gaz polietilen boru kaynakçısı (Seviye 3 ve 4)
- Duvarcı (Seviye 3)
- Endüstriyel boru montajcısı (Seviye 3)
- Hidrolik pnömatikçi (Seviye 4 ve 5)
- Isı yalıtımcısı (Seviye 3)
- Isıtma ve doğal gaz iç tesisat yapım personeli (Seviye 3)
- İnşaat boyacısı (Seviye 3)
- İskele kurulum elemanı (Seviye 3)
- Kaynak operatörü (Seviye 4)
- Makina bakımcı (Seviye 3, 4, 5)
- Otomotiv elektromekanikçisi (Seviye 5)
- Otomotiv mekanikçisi (Seviye 4)
- Otomotiv montajcısı (Seviye 3)
- Otomotiv sac ve gövde kaynakçısı (Seviye 3)
- Panel kalıpçı (Seviye 3)
- Plastik kaynakçısı (Seviye 3)
- Seramik karo kaplamacısı (Seviye 3)
- Ses yalıtımcısı (Seviye 3)
- Sıvacı (Seviye 3)
- Su yalıtımcısı (Seviye 3)
- Tünel kalıpçısı (Seviye 3)
- Yangın yalıtımcısı (Seviye 3)
İnşaat boyacısından otomotiv montajcısına tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçiler 1 hafta sonra çalıştırılamayacak. İşverenler, belgesi olmayan işçi başına 500 lira ceza ödeyecek. İlk etapta belge sahibi olması gereken işçi sayısı ise 500 bin
İlgili Galeriler