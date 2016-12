Bedelli askerlikte son tarih 31 Aralık

yayınladığı duyuruda, 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6661 sayılı yasaya göre yılın son gününde 38 yaşını dolduracakların gerekli belgelerle başvuru yapması gerektiği belirtildi.Duyuruda şöyle denildi: "1978 doğumlu olup dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen ve dövizle askerlik başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuz internet sitesinde belirtilen belgelerle birlikte en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, 1978 doğumlu olup dövizle askerlik başvurusunu henüz yapmamış olan vatandaşlarımızın http://www.mfa.gov.tr/iletisim.tr.mfa bağlantısı üzerinden Başkonsolosluğumuzla temas etmeleri halinde önümüzdeki günlerde işlemleri gerçekleştirilebilecektir."* İngiltere'de kendisine tam gün çalışma hakkı tanıyan oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, bir meslek ya da sanat mensubu statülerinden biriyle veya yabancı bandıralı gemilerde bir hizmet akdine dayanarak gemi adamı statüsünde Türkiye 'de geçirilen günler hariç olmak üzere en az üç yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak.* Başvuru sırasında ve ödeme yapılıncaya kadar geçen sürede yurt dışındaki statülerini kaybetmemiş olmak.* Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silah altına alınmamış olmak.* Dövizle askerlikten yararlanmak için yasada belirtilen ücreti (1.000 euro karşılığı İngiliz Sterlini) peşin olarak ödemek.* Başvuru tarihi itibariyle Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet ediyor olmak.* Dilekçe.* Pasaport.* İngiliz vatandaşlığına da sahip olanların İngiliz pasaportu, doğum belgesi ve/veya İngiliz vatandaşlık belgesi.* Nüfus Cüzdanı* 2 adet fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır)* Oturma ve çalışma izin belgesi (İngiliz İçişleri Bakanlığı (Home Office) tarafından düzenlenmiş olan kart, vize, belge).* İngiltere'deki oturma ve çalışma izninin veriliş nedenini gösteren belge (veriliş nedeninin vize etiketi veya kart üzerinde belirtilmemiş olması halinde).* Çalıştığı işyerinin işvereni veya muhasebecisi tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile çalıştığını ve halen çalışmaya devam ettiğini kanıtlayan çalışma belgesi.* Sigorta Cetveli (National Insurance Record). Bu belgenin İngiltere Hazine ve Gümrük Kurumu'na (HM Revenue and Customs) bağlı olan Sigorta Primleri Bölümünden (National Insurance Contributions Office) telefon, faks veya posta yoluyla talep edilerek alınması gerekmektedir.* Sigorta Cetveli (National Insurance Record) üzerinde çalışılan dönemlere ait yeterli ödemenin bulunmaması halinde, çalışma dönemlerine ait P60 (End of Year Certificate) belgeleri, serbest meslek (Self Employed) sahiplerinin ise HMRC'nin 0300 2003310 numaralı telefonundan talep edecekleri SA302 formları.* İşlem ücreti (8 Sterlin)* Başvuru için sunulan tüm belgelerin A4 boyutunda kağıda çekilmiş okunaklı birer adet fotokopileri