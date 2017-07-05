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Bebeklere 700 milyon TL

Uni, 0-4 yaş arası bebek olan her eve en az 1 ürünle girmeyi hedefliyor. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı Coşkun Bedük, Türkiye’de bebek bakım pazarının büyüklüğünün 700 milyon TL’le ulaştığını söyledi

Bebeklere 700 milyon TL

Uni, 0-4 yaş arası bebek olan her eve en az 1 ürünle girmeyi hedefliyor. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı Coşkun Bedük, Türkiye’de bebek bakım pazarının büyüklüğünün 700 milyon TL’le ulaştığını söyledi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:05
Bebeklere 700 milyon TL
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ECZACIBAŞI Tüketim Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı Coşkun Bedük, Türkiye’de bebek bakım pazarının 700 milyon TL büyüklüğe ulaştığını söyledi. Bebek bakım pazarının; bebek mendili, bebek kozmetiği ve bebek temizlik kategorisinden oluştuğunu belirten Bedük, “2016’da bebek mendili pazarı yüzde 15 büyüyererek 440 milyon TL, bebek kozmetiği yüzde 18 büyüyerek 194 milyon TL’ye ulaştı. Uni, bebek mendilinde liderliğini sürdürürken bebek şampuanında da hızlı bir büyüme göstererek pazarın üçüncü markası olmayı başardı” dedi.

Pazar payı % 25 olacak

Temizlik kategorisinde yer alan bebek deterjanı ve yumuşatıcı pazarının 66 milyon TL büyüklüğünde olduğunu kaydeden Bedük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uni olarak 2015 yılında portföyümüze bebek çamaşır deterjanı ve yumuşatıcısı ürünlerini ekledik. Paraben ve ağartıcı içermeyen deterjan ve yumuşatıcı ürünlerimiz ile hızlı büyüme kaydediyoruz. 2016 yılında yüzde 15 pazar payına ulaştık, 2017’de de pazar payımızı yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz.”

Hedef ilk 3’te yer almak

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu’nun “kişisel bakım pazarının ilk 3 oyuncusundan birisi olmak” için faaliyetlerine devam ettiğini belirten Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkanı Hakan Uyanık da “Bebek bakım pazarı kişisel bakım pazarının beşte birini oluşturuyor ve sektörün çok üzerinde bir büyüme hızı gösteriyor. Bu pazarda yer alan markamız Uni ile kişisel bakım pazarında daha yukarılara çıkmayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Anneleri dinleyen merkez

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu bünyesinde yer alan Uni, faaliyetlerine Avrupa Kozmetik Direktifi hijyen koşullarına uygun yeni üretim tesisinde devam

ediyor. Gebze’deki yeni tesisinde kurduğu Anne-Bebek İçgörü Merkezi’nde annelerin geri bildirim ve değerlendirmeleri doğrultusunda ürün geliştirmeye odaklanan Uni, 0-4 yaş arası bebek olan her eve en az bir ürünüyle girmeyi ve yakın coğrafyada büyümeyi hedefliyor. Coşkun Bedük, “Annelerden aldığımız içgörüler ile inovasyon ve üretim gücümüzü birleştirerek yeni ürünlerimizi geliştiriyoruz” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 12:16
Anahtar Kelimeler:
üniEczacıbaşıCoşkun Bedük
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