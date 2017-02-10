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Batık şirketlere kredi musluğunu açacak karar

Zordaki bir şirkete verdiği kredisi batan bankacıların artık mal varlıklarına el konulmayacak. Ayrıca 20 yıla varan hapis cezasından da yeni KHK ile kurtuldular

Batık şirketlere kredi musluğunu açacak karar

Zordaki bir şirkete verdiği kredisi batan bankacıların artık mal varlıklarına el konulmayacak. Ayrıca 20 yıla varan hapis cezasından da yeni KHK ile kurtuldular

10 Şubat 2017 Cuma 11:27
Batık şirketlere kredi musluğunu açacak karar
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REFERANDUM'A kadar ekonomiyi canlı tutmaya çalışan hükümetten şimdi de kredi batıran bankacılara ‘zimmet affı' geldi. Aftan geçmişte bankalarını batırdıkları gerekçesiyle tüm mal varlıklarına el konulan batık banka patronlarının da yararlanabileceği iddia ediliyor.
Hükümet OHAL kapsamında yayımladığı yeni bir kanun hükmünde kararnameyle (KHK) zimmet affından, istihdam teşvikine hatta kış lastiğine kadar bir dizi yeni düzenleme yaptı. Düzenlemeyle Bankacılık Kanunu'ndaki ‘zimmet' maddesine, “Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama ya da yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz” fıkrası eklendi. Böylece, zor durumdaki bir şirkete verdiği kredisi batan banka patronları ve çalışanlarının artık mal varlıklarına el konulmayacağı gibi 20 yıla varan hapis cezasıyla da cezalandırılmayacaklar.
Mevcut düzenlemede, bankaya ait para ve varlıkları zimmetine geçiren bankacıların yanı sıra, ‘her ne suretle olursa olsun' bankayı zarara uğratan banka patronları, yöneticiler ve banka çalışanları da zimmet suçu işlemiş sayılıyordu. Eklenen yeni maddeyle zora düşmüş, kara listeye girmiş, kredilerini geri ödememiş şirketlere bankacıların kredi açmasını önleyen, ‘her ne suretle olursa olsun' ifadesi anlamını yitirmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
KrediBankaKHKOHAL
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