Batı Akdeniz'de ihracat iyi başladı

İHRACATTA, 2016 yılını yüzde 0.3 düşüşle 1.4 milyar TL ile kapatan Batı Akdeniz, 2017'ye iyi başladı. Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre bölge ihracatında yüzde 30 oranında artış oldu. Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 130 milyon 13 bin 728 Dolar ihracat gerçekleşti. BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya Federasyonu'nun narenciye ürünlerine sınırlarını açması ve alternatif pazarlara yönelik faaliyetlerin gelişerek devam etmesinden dolayı yaş meyve sebze sektöründe yarı yarıya ihracat artışı yaşandığını kaydetti. Madenciliğin yanı sıra ağaç ve orman ürünleri ile kimya sektörü ihracatının artırmasının da Ocak ayında yaşanan artışın mimarı olduğuna değinen Mustafa Satıcı, diğer sektörlerin de yeni yıla ihracatlarını artırarak başlamasının, 2017 yılına yönelik umutları güçlendirdiğini söyledi.

ÇİN LİDER RUSYA İLK 5'E GİREMEDİ

Daha önceki yıllarda Batı Akdeniz illerinin ihracat lideri olan Rusya, Ocak ayı rakamlarına bakıldığında en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke sıralamasına girmedi. Rusya'nın domates başta olmak üzere salatalık, kabak gibi en önemli ihracat ürünlerinde yasağı sürerken, Ocak ayının ihracat lideri Çin oldu. Çin'e bu dönemde 15.2 milyon Dolar'lık ihracat yapılırken, geçen yıla göre yüzde 11.5 oranında düşüş kaydedildi. İkinci sıradaki Almanya'ya ise, yüzde 20 artışla 11.1 milyon Dolar'lık ihracat gerçekleşti. Üçüncü Ukrayna yüzde 23 artışla 7.6 milyon, dördüncü Romanya'ya yüzde 85 artışla 7.5 milyon, beşinci İran'a yüzde 137'lik artışla 6.4 milyon Dolar'lık ihracat gerçekleştirildi. Kazakistan'a ise 5 milyon 433 bin 886 Dolar ihracat gerçekleştirilirken, artış oranı yüzde 358 oldu.

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR LİDERİ

Ocak ayında en çok ihracat yapılan sektör yüzde 52 artışla yaş meyve sebze sektörü oldu. 40.7 milyon Dolar'lık yaş meyve sebze sektörü ihracatını, yüzde 17 artışla 31.9 milyon Dolar'lık ihracatıyla madencilik sektörü izledi. Üçüncü sıradaki ağaç ve orman ürünleri sektöründe yüzde 74'lük artış yaşanırken, parasal karşılığı 10.8 milyon Dolar'lık ihracat oldu. Dördüncü kimya sektöründe yüzde 167'lık düşüş gerçekleşirken, ihracat geliri 10.2 milyon Dolar'da kaldı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yüzde 28'lik artışla 29.1 milyon Dolar'lık ihracata ulaşıldı.

MORALLERİ ARTIRDI

Batı Akdeniz ihracatının yeni yıla yüzde 30 gibi bir artışla başlamasının 2017 yılına dair beklentilerle ihracat ailesindeki moralleri artırdığını belirten BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, BAİB olarak yurtdışı pazarlama faaliyetlerini organize bir şekilde sürdürmek için başlatılan çalışmaları ağırlık verdiklerini de açıkladı. Başkan Satıcı, şöyle dedi: "Bu çerçevede BAİB, yaş meyve sebze sektörünün temsilcileri ile Şubat ayı içerisinde Almanya'da gerçekleşecek Fruit Logistica Fuarı'na katılacağız. Sektör temsilcileri Almanya'nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde pazar araştırması çalışmaları gerçekleştirecek. Ayrıca maden sektörü temsilcileri Amerika ve Avustralya'da düzenlenen fuarlarda bölgemizi temsil edecekler."

