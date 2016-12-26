Başvuru sayısı bir ayda 100'ü aştı!

KREDİ Kayıt Bürosu’nun hayata geçirdiği “Hayal Edin Gerçekleştirelim” üniversiteliler arası sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasının dördüncü dönemi üniversitelilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Yeni dönem başvuruları Kasım 2016’da başlayan yarışmanın proje başvurusu sayısı ilk bir ayda 100’ü geçti. Öğrencilerin çevre, eğitim, Findeks finansal okuryazarlık, kültür sanat, sağlık & spor ve toplumsal alanlarda sosyal sorumluluk proje fikirlerinin yarıştığı yarışmanın son başvuru tarihi 3 Mart 2017.
Büyük ödül 10 bin TL veya yurt dışı eğitim Kredi Kayıt Bürosu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasına Türkiye’nin birçok ili ve farklı üniversitelerden yoğun katılım başvurusu yapılıyor. Üniversite öğrencilerinin bireysel ya da grup olarak katılabileceği yarışmada, en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olan projeye 10.000 TL veya yurt dışı eğitim fırsatı verilecek. Kategorilerde ilk beşe kalan projeler Hayal Edin Gerçekleştirelim web sitesi üzerinden sosyal medya oylamasına sunulacak ve 5.000 TL’lik Sosyal Medya Ödülü’nün sahibi halkın oyları ile belirlenecek. Aynı zamanda yarışmada her kategorinin birincisi 5.000 TL, ikincisi 3.000 TL, üçüncüsü 2.000 TL, dördüncüsü 1.000 TL ve beşincisi 500 TL ödülün sahibi olurken tüm kategorilerde ilk üçe giren öğrencilere Kredi Kayıt Bürosu’nda staj imkânı sunulacak.
Hayaller bir bir gerçekleşiyor
Üniversite öğrencileri tarafından toplumsal fayda yaratmak üzere geliştirilen projeler, KKB’nin sosyal sorumluluk ilkesi doğrultusunda hayata geçiriliyor.
2015 yılı büyük ödül sahibi bir grup Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi oldu. Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık taramasından geçirilmesi ve tıbbi destek sağlanmasını içeren “Sen Oradaysan Biz de Oradayız” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki mevsimlik işçi ve ailelerine gönüllü sağlık muayenesi yapılacak ve farkındalık eğitimleri verildi. Proje kapsamında daha fazla kişiye dokunma yolundaki çalışmalar devam ediyor.
Yarışmanın 2016 yılı Eğitim kategorisi birincisi olan ve Gazi Üniversitesi’nin görme engelli bir öğrencisi tarafından hazırlanan “Sesli Soru Bankası” projesi ise KKB, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi(KDDB EBM) ve Eğitimde Görme Engelliler Derneği(EGED) işbirliği ile hayata geçiriliyor. Proje ile görme engellilere eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında mesleki ve akademik eğitim ortamları oluşturmak hedefleniyor. Projenin ilk aşamasında KKB’nin gönüllü çalışanlarından oluşturulan ekibe KDDB EBM ve EGED tarafından seslendirme ve düzenleme eğitimi verildi.
Bu sayede 1600 sorudan oluşan 10 YGS deneme sınavının seslendirildiği projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Kredi Kayıt Bürosu’nun, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasının dördüncü döneminde gelen başvuru sayısı ilk aydan 100’ü aştı
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