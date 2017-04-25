Basının geleceği konuşuldu

BİK, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ programı kapsamında, 7 bölge ve 7 ilde düzenlediği çalıştayların Antalya ayağı, yoğun bir katılımla Akra Barut Hotels’de gerçekleşti. Bölge illerinden 'Akdeniz Bölgesi Çalıştayı'na katılan 25 genç yazılı basının geleceği ve dijitale uyumu konularında görüşlerini dile getirdiler. Dört oturumdan oluşan çalıştayın açılış konuşmasında BİK Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan, dijital dünyanın en önemli oyuncuları olan gençlerden, yazılı basını değerlendirmelerini istediklerini belirtti.

YAZILI BASINI TAHLİL ETTİLER

Çalıştayın moderatörlüğünü İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oğuz Demir yaptı. Demir, açıklamaları, soruları ve örnekleriyle gençlerin daha verimli görüşler bildirmesine yardımcı oldu. ‘Yeni medya ve yeni gazetecilik’ ile ‘İnternet gazeteciliği ve yeni standartlar’ başlıklı oturumlarda katılımcıların, yazılı basın hakkındaki tahlilleri, dijital dönüşüme dair önerileri dikkat çekti.

RAPORLAR KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Çalıştayların sonunda yazılacak raporlar, BİK Bayramoğlu Tatil Köyü’nde düzenlenecek 2 günlük 'Ana Yapısal Diyalog Forumu’nda kamuoyu ile paylaşılacak. BİK’in, AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı kapsamında düzenleyeceği tüm çalıştaylar hakkında detaylı bilgilerbik.gov.tr ve yeninesilgazetecilik.com adreslerinden alınabilecek. Etkinlik takvimi kapsamında 9 Mayıs’taki 'Ege Bölgesi Çalıştayı' İzmir, 16 Mayıs’taki 'Doğu Anadolu Bölgesi Çalıştayı' Erzurum’da gerçekleştirilecek.