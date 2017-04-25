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Basının geleceği konuşuldu

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) Erasmus+ kapsamında Antalya’da düzenlediği 'Gençlerin Katılımı ile Yerel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü Çalıştayı' sona erdi

Basının geleceği konuşuldu

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) Erasmus+ kapsamında Antalya’da düzenlediği 'Gençlerin Katılımı ile Yerel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü Çalıştayı' sona erdi

25 Nisan 2017 Salı 22:42
Basının geleceği konuşuldu
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BİK, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ programı kapsamında, 7 bölge ve 7 ilde düzenlediği çalıştayların Antalya ayağı, yoğun bir katılımla Akra Barut Hotels’de gerçekleşti. Bölge illerinden 'Akdeniz Bölgesi Çalıştayı'na katılan 25 genç yazılı basının geleceği ve dijitale uyumu konularında görüşlerini dile getirdiler. Dört oturumdan oluşan çalıştayın açılış konuşmasında BİK Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan, dijital dünyanın en önemli oyuncuları olan gençlerden, yazılı basını değerlendirmelerini istediklerini belirtti.
YAZILI BASINI TAHLİL ETTİLER
Çalıştayın moderatörlüğünü İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oğuz Demir yaptı. Demir, açıklamaları, soruları ve örnekleriyle gençlerin daha verimli görüşler bildirmesine yardımcı oldu. ‘Yeni medya ve yeni gazetecilik’ ile ‘İnternet gazeteciliği ve yeni standartlar’ başlıklı oturumlarda katılımcıların, yazılı basın hakkındaki tahlilleri, dijital dönüşüme dair önerileri dikkat çekti.
RAPORLAR KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK
Çalıştayların sonunda yazılacak raporlar, BİK Bayramoğlu Tatil Köyü’nde düzenlenecek 2 günlük 'Ana Yapısal Diyalog Forumu’nda kamuoyu ile paylaşılacak. BİK’in, AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı kapsamında düzenleyeceği tüm çalıştaylar hakkında detaylı bilgilerbik.gov.tr ve yeninesilgazetecilik.com adreslerinden alınabilecek. Etkinlik takvimi kapsamında 9 Mayıs’taki 'Ege Bölgesi Çalıştayı' İzmir, 16 Mayıs’taki 'Doğu Anadolu Bölgesi Çalıştayı' Erzurum’da gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Basın İlan KurumuAntalyaGençlerin Katılımı Ile Yerel Yazılı Basının Dijitale Dö
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