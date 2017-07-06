Barajlar Türkiye’nin olmazsa olmazı

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Türkiye’nin Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki baraj inşaatlarının Orta Doğu için “tehlikeli” olduğu gerekçesiyle durdurulması talebi, gözleri Türkiye’deki barajların durumuna çevirdi. Orman ve Su işleri Bakanlığı, Türkiye’nin iktisadi açıdan olmazsa olmazı konumunda olan baraj ve göletlerin emarını çekti. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 171 milyar metreküp depolama kapasiteli bin 165 adet baraj ve gölet tamamlanarak işletmeye açıldı. Atatürk, Keban, Karakaya, Altınkaya ve Oymapınar gibi barajlar dünyanın en yüksek ve büyük barajları arasına ismini yazdırdı.



Son dönemde Deriner, Ermenek ve Çine Barajları hizmete alınmış olup bu barajlar da dünyanın sayılı büyük ve yüksek barajları arasına girdi. İnşa hâlinde olan Yusufeli ve Ilısu Barajları da tamamlandığında Türkiye’nin önemli barajları arasına yerleşecek. İnşaatı devam eden 74’ü baraj, 546‘sı gölet olan toplam 620 tesisin inşaatı devam ederken; projeler tamamladığında sulanan alan 85 milyon dekar olacak. Bu şekilde de 6,2 milyar m³ içme suyu sağlanacak.



ZİRAİ GELİR 5 KAT ARTTI

Baraj ve gölet gibi depolama tesislerinde biriktirilen sular DSİ’nin faaliyetlerinin çıkış noktasını oluşturuyor. Bu tesislerde depolanan sulardan tarımsal sulama, enerji üretimi, içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla faydalanılırken; feyezan akımlarının kontrolü sağlanarak taşkın zararlarından da koruyor. Su kullanımında en büyük kalemi tarımsal sulama oluşturuyor. Türkiye’de zirai üretimin üçte ikisi DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleşirken; sulama projeleriyle gayrisafi millî zirai gelir yaklaşık 5 kat arttı.



603 HES İLE 94 MİLYAR KİLOVAT ENERJİ

Türkiye’nin yapısı, uygun su kaynakları, ekonomik ve çevresel şartlar hidroelektrik enerjinin Türkiye için alternatifleri arasında en uygun enerji türü olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyel 157 milyar kilovatt olarak hesaplanırken; ülkede özel sektör ve kamu beraber 603 adet hidroelektrik enerji tesisi ile 94 milyar kilovat enerji üretiliyor.