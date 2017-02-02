Bankalardaki çalışan sayısı düşüşe geçti

TÜRKİYE Bankalar Birliği'nin (TBB) internet sitesinde yer alan verilere göre personel sayısında azalma 2016 yılının son

çeyreğinde 1,020 kişi oldu.

TBB raporuna göre ekonomik büyümede görülen yavaşlamanın etkisiyle bankacılık sektörünün aktif büyümesindeki yavaşlama şube ve personel sayısındaki düşüşte etkili olurken, bankaların operasyonel maliyetleri düşürme çabaları da bu süreci etkiledi.

Raporda göre mevcut koşullarda sektör açısından önemli bir maliyet unsuru olan ve şube bazında her yıl uygulanan harç

uygulaması bankalara şube açma yoluyla istihdam konusunda caydırıcı rol oynayabiliyor. Rapora göre 52 bankanın faaliyet gösterdiği sistemde Aralık 2016 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 10,781, toplam çalışan sayısı ise 196,699 kişi oldu.