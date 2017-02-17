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Bankalara ibraz edilen çek tutarı arttı

Bankalara ibraz edilen çek tutarı ocakta yıllık yüzde 52 arttı

Bankalara ibraz edilen çek tutarı arttı

Bankalara ibraz edilen çek tutarı ocakta yıllık yüzde 52 arttı

17 Şubat 2017 Cuma 14:41
Bankalara ibraz edilen çek tutarı arttı
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YILIN ilk ayında, bankalara ibraz edilen çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 69 milyar TL, ibraz edilen çek adedi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,8 artarak 2,1 milyon adet seviyesinde gerçekleşmiştir.
Karşılıksız işlemi yapılan çekler:
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında artarken, karşılıksız işlemi yapılan çek adedi yüzde 44 oranında arttı.
Parasal tutarı 2,3 milyar TL olan 64,4 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Aynı dönemde, karşılıksız işlemi yapılan 191 milyon TL tutarındaki 6,3 bin adet çek daha sonra ödendi.
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranı:
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 3,3 olurken, adet olarak 0,6 puanlık azalış ile yüzde 3,1 oldu.
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı:
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı ve adedinin en fazla olduğu 5 il, sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir oldu. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu iller ise yüzde 12,3 ile Iğdır, yüzde 10,7 ile Ardahan, yüzde 10 ile Kars, yüzde 8,3 ile Yozgat ve yüzde 7,7 ile Kırklareli oldu. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 
2,1 ile Çanakkale, yüzde 1,9 ile Giresun ve yüzde 1,5 ile Sinop oldu. Adet olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 6,4 ile Iğdır, yüzde 6 ile Ağrı, yüzde 4,6 ile Bitlis ve Şanlıurfa, yüzde 4,5 ile Düzce oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 1,7 ile Sinop, yüzde 1,6 ile Aksaray ve yüzde 1,6 ile Çanakkale oldu.

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Anahtar Kelimeler:
BankaIbraz
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