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Bankalara 1 yıl süre verildi!

AB Komisyonu ile anlaşmaya varıldığı takdirde İtalyan bankaları ilk etapta 30 Haziran 2017'ye kadar devlet garantisine başvuracaklar ve bu süre 6 aya kadar uzatılacak

Bankalara 1 yıl süre verildi!
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İTALYAN hükümeti tarafından hazırlanan ve basına sızan kararnameye göre İtalyan bankalarının ihraç ettikleri borçlanma kağıtları için, hükümetin sorunlu bankaları desteklemek için ortaya koyduğu acil eylem planı çerçevesinde devlet garantisi başvurusunda bulunmak için bir yıla varan süreleri olacak. AB Komisyonu ile anlaşmaya varıldığı takdirde İtalyan bankaları ilk etapta 30 Haziran 2017'ye kadar devlet garantisine başvuracaklar ve bu süre 6 aya kadar uzatılacak.
Devlet garantisinden yararlanabilmek için bankaların 500 milyon eurodan fazlaya ihtiyaç duymaları halinde bir yeniden yapılanma planısunmaları gerekiyor. Garanti, bankaların toplam borcunun yüzde 5'inden fazlası için uygulanacak.
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Etiketler; #AB KOMİSYONU #İtalya #devlet garantisi
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