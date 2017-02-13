HÜKÜMET kredi ve kart borcu olanlar için Eylül 2016'da yasal bir düzenleme yapmıştı. Buna göre kredi ve kart borcu olanlara, borçlarını 72 aya kadar yapılandırma hakkı tanınmıştı. Milyarlarca liralık borç bu kapsama yapılandırılmış, ödeme zorluğu çekenler ise rahat refes almıştı. Bankalar da ekonomiyi canlandırmak için kredi faizlerinde indirme gitmişti. Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre; bankalar kesenin ağzını açtı.

BÖYLESİ HİÇ GÖRÜLMEDİ

İş Bankası, konut ve tüketici kredi faizlerinde indirim yapınca diğer bankalar da benzer kampanyaları devreye almıştı. Bankaların ekonomiye verdiği destek sürüyor. Belki de tarihte ilk olabilecek uygulamaları da hayata geçiriyorlar. Nasıl mı? Bir banka düşünün ve size kredi kartı yoluyla 6 ay taksitle 1000 lira nakit avans versin. Akla ilk 'Faizi yüzde kaç?', 'Geri ödemesi ne kadar?' soruları gelir.

FORMALİTESİZ KREDİ

Ancak, istihdam seferberliğinin ve teşvik hamlelerinin art arda açıklandığı bu ortamda bankalar da elini taşın altına koyup destek mesajı verdi. Türkiye'nin en büyük bankaları müşteriye kredi kartıyla çekilen 1000 liralık nakit avansı sıfır faizle vermeye başladı. Formalitesiz bir ihtiyaç kredisi olan nakit avansın normalde aylık faizi yüzde 1.84. Faizden de yüzde 5 (3.29 lira) vergi ve yüzde 15 (9.85 lira) fon (KKDF) ücreti almıyor.

KİMSE KİMSEYE YAPMAZ

Kredi kartı müşterilerine SMS'le ulaşan bankalar, 166.67 lira taksitle 6 ayda geri ödemeli 1000 liralık avanstan tek kuruş almıyor. Faiz uygulansa vergi ve fon kesintisi dahil geri ödeme tutarı 1079 lira olacaktı. 1000 lira nakit avansı çekip bugün vadeli hesaba koysanız yüzde 11.50 faizle 6 ay sonunda paranız 1049 lira olur. Yani faiz ödemediğiniz gibi üstüne para alıyorsunuz. Bu zamanda kimse kimseye bu güzelliği yapmaz.