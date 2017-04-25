Bankalar harekete geçti! Düşük faizli kredi...

ANKARA, İzmir, Bursa, Sakarya, Konya, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Antalya'da başlatılan proje kapsamında büyükanneler 12 ay boyunca 425 lira karşılıksız maddi destek alıyor. Bankalar da bu konudaki büyük ilgiyi fırsata çevirmek için büyükannelere hediye puandan toruna altın hesabına kadar cazip fırsatlar sunmaya başladı.

İLK ÖDEMELER YAPILDI

Büyükanne Projesi kapsamında maaş almaya hak kazanan anneanne ve babaannelere ilk ödemeler 14 Nisan'da yapıldı. Proje kapsamında 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 lira karşılıksız maddi destek veriliyor. Sabah'ın haberine göre, proje için 105 bin başvuru gelirken ilk etapta 6 bin 500 kişi yararlandı. Ödemeler, proje katılımından sonra aylık olarak yapılıyor. Ödeme yapılacak tarihin hafta sonu tatiline veya resmi tatile denk gelmesi durumunda ödeme takip eden ilk iş günü yapılıyor. Bakanlıkça yapılan ödeme bildiriminden sonra büyükanne herhangi bir PTT işyerine bir defaya mahsus müracaatı yeterli oluyor. PTT işyerinde doğrudan kendisine ödeme yapılıyor. Ayrıca, büyükanneye PTT tarafından sosyal yardım ödemesi alan hak sahiplerine tanımlanan yüklemeli Pttkart veriliyor. Bunun için de herhangi bir ücret alınmıyor.

SEÇENEKLER HAZIRLANDI

Türkiye'de sayısı 12 milyona yaklaşan emeklilerin 7.5 milyonu maaşlarını üç kamu bankasından kalanlar da PTT ve özel bankalardan alıyor. Son 6 aydır süren promosyon pazarlıkları ve yarışının ardından bankalar şimdi de yeni alanlara yöneldi. Büyükanne projesine olan ilgiyi dikkate alan bazı bankalar büyükanneler için projeler üretmeye başladı. Bankalar büyükannelere hesap açmak, torunları için yatırımı teşvik etmek, düşük faizli kredi gibi seçenekler sunuyor.