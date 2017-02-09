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Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler azaldı

Bankacılık sisteminde 3 Şubat haftasında mevduat ve krediler azaldı

Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler azaldı

Bankacılık sisteminde 3 Şubat haftasında mevduat ve krediler azaldı

09 Şubat 2017 Perşembe 18:13
Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler azaldı
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BANKACILIK sisteminde 3 Şubat haftasında mevduat ve krediler azaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, mevduat 1 trilyon 585,7 milyar TL, krediler 1 trilyon 822 milyar TL seviyesine geldi. 
Bir önceki hafta mevduat 1 trilyon 622,5 milyar TL, krediler 1 trilyon 848,6 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.
Bankaların katılım bankaları dahil toplam tüketici kredileri 340,28 milyar TL'den 341,16 milyar TL'ye, taksitli ticari kredileri 223,3 milyar TL'den 222 milyar TL'ye geldi.
Aynı dönemde bireysel kredi kartı kullanımı 81,5 milyar TL'den 82,8 milyar TL'ye, taksitli bireysel kredi kartı kullanımı 38,6 milyar TL'den 39,1 milyar TL'ye gelirken, kurumsal kredi kartı kullanımı 19,07 milyar TL'den 19,42 milyar TL'ye geldi.
Kredilerde takipteki alacaklar net 13,28 milyar TL, brüt 59,36 milyar TL oldu. Bir önceki hafta takipteki alacaklar net 12,83 milyar TL, brüt 58,30 milyar TL seviyesindeydi.
YABANCI PARA POZİSYONU
Bankaların bilanço içi yabancı para pozisyonu 110,97 milyar TL açık şeklinde olurken, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 103,9 milyar TL oldu. Bir önceki hafta bilanço içi yabancı para pozisyonu 104,51 milyar TL açık, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 97,81 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Yabancı para net pozisyonu ise 6 milyar 698 milyon TL açıktan 7 milyar 71 milyon TL açığa geldi. Bankaların aynı dönemde özkaynakları 344,2 milyar TL'den 347,3 milyar TL'ye geldi.
 
 

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık SistemiBilançoBankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
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