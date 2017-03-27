Banka çilesi! KOSGEB onayladı ama...

KÜÇÜK ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, KOSGEB kredilerinde, bankalar ve bürokrasi nedeniyle KOBİ'lerin hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Özgenç, KOSGEB yetkililerinin "Biz, bankalarla yaptığımız protokolde bankaların alabileceği masrafları 100 lira ile sınırladık. Bankanın 100 lira dışında KOBİ’den başka bir para alamaması gerekiyor" dediğini ancak bazı fırsatçı bankaların "Hayat Sigortası Poliçesi" adı altında bin lira ücret talep ettiklerini söyledi.

'BORCU YOKTUR EVRAKI İÇİN BEKLİYORLAR'

Özgenç ayrıca, vergi dairesinden 'borcu yoktur' evrakının üzerinde 'bankalara verilmek üzere' ibaresini kabul etmeyerek kendi bankalarının adının yazılmasını isteyen bazı bankalarında olduğunu ifade ederek vergi dairesinden 'Borcu yoktur' yazısını alabilmek için 3 gün uğraşan KOBİ’lerin olduğunu söyledi.