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Balık ve meyve artık aynı halde!

Bakan Tüfenkci Hal Kanunu hakkında bilgi verdi: Tüm gıda ürünlerinin tek çatı altında toptan alınıp satıldığı, modern toptancı hallerine dönüşüm sağlanacak. Suni fiyat dalgalanmaları engellenecek ve enflasyona etkisi azaltılacak

Balık ve meyve artık aynı halde!

Bakan Tüfenkci Hal Kanunu hakkında bilgi verdi: Tüm gıda ürünlerinin tek çatı altında toptan alınıp satıldığı, modern toptancı hallerine dönüşüm sağlanacak. Suni fiyat dalgalanmaları engellenecek ve enflasyona etkisi azaltılacak

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:18
Balık ve meyve artık aynı halde!
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GÜMRÜK  ve Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle vatandaşlar artık gıda ürünlerini almak için ayrı hallere gitmek zorunda kalmayacak. Türkiye'de gıda ürünlerinin toptan alım satımında dağınık yapılaşma söz konusu olduğunu ifade eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sebze ve meyveler için ayrı, su ürünleri için ayrı, kuru gıda için ayrı toptan satış yerleri oluşturulmuş" dedi. Akşam'ın haberine göre Tüfenkci, tüm gıda ürünlerinin tek çatı altında toptan alınıp satıldığı, çok sayıda alıcı ve satıcının serbest piyasa içinde yer aldığı, modern toptancı hallerine dönüşümün sağlanacağını söyledi. Bakan Tüfenkci, bir grup gazeteciye gıda fiyatlarının düşürülmesi amacıyla toptancı halleri ve üretici örgütleri için yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

TÜM ÜRÜNLER AYNI HALDE

Hal yasa değişikliğinde belli bir noktaya geldiklerini ifade eden Tüfenkci, bu kapsamda Türkiye'de nerelerde toptancı hali bulunması gerektiğinin belirleneceğini söyledi. Bakan Tüfenkci, ilgili bakanlıkların katılımıyla komisyon oluşturulacağını ve bu komisyonca belirlenen yerlerde, sadece sebze ve meyvelerin değil, tüm gıda ürünlerinin alım ve satımının yapılacağı toptancı hallerinin inşa edileceğini ifade etti.

DAĞINIK YAPILAŞMA BİTİYOR

Türkiye'de gıda ürünlerinin toptan alım satımında dağınık yapılaşma söz konusu olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Dünya ülkelerinin çoğunda gıda toptan ticareti tek bir çatı altında gerçekleştiriliyor" dedi. Türkiye'deki toptan gıda ticaretini yeniden dizayn edeceklerini belirten Tüfenkci, başta haller olmak üzere, yeterli altyapıya sahip olmayan, piyasa koşullarının işlemediği, gıda güvenilirliği ve izlenebilirliğinin sağlanmadığı alım satım yerlerini dönüştüreceklerini söyledi.

DÖNÜŞÜM SAĞLANACAK

GÜMRÜK Bakanı Tüfenkci, tüm gıda ürünlerinin tek çatı altında toptan alınıp satıldığı, çok sayıda alıcı ve satıcının serbest piyasa içinde yer aldığı modern toptancı hallerine dönüşümün sağlanacağına dikkat çekti.

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİ AZALACAK

BAKAN Tüfenkci, üretici örgütlerinin depolama, lojistik ve pazarlama altyapılarının güçlendirilmesine yönelik teşvik uygulamalarını da hayata geçireceklerini belirterek, bu örgütlere vergisel avantaj sağlanacağını kaydetti. Tüfenkci, "Ölçeğin büyümesiyle maliyetleri düşecek olan üretici, emeğinin karşılığını alabilecek. Üretici örgütleri üzerinden planlı üretim gerçekleştirilecek. Üreticiden tüketiciye pazarlama zinciri kısaltılacak, daha etkin takip sağlanacak ve üreticiden tüketiciye fiyat artışı en aza indirilecek. Suni fiyat dalgalanmaları engellenecek ve gıda fiyatlarının enflasyon üzerine olumsuz etkisi azaltılacak" ifadelerini kullandı.

PLANLI TİCARET DÖNEMİ

Tüfenkci, tarım ürünleri piyasasında da üretici örgütleri üzerinden planlı üretim ve öngörülü ticaret döneminin de başlatılacağını ifade ederek, "Sayıları 2 milyonu aşan üreticimizin yaklaşık yüzde 95'i küçük ölçekte üretim yapıyor. Organize olmamış üretici yapılaşması nedeniyle üretim maliyetleri artarken, rekabet gücü zayıflıyor. Küçük ölçekli üretim planlı üretimi de engelliyor. Üreticilerin birlikte hareket etmesini sağlayacak üretici örgütlerinin pazarlama altyapısı güçlendirilecek ve pazar payları artırılacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Balık HaliMeyve HaliBülent Tüfenkci
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