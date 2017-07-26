Bakır zirvede

BAKIR fiyatları dolardaki zayıf seyir ve Çin'den gelen talebin artacağına ilişkin söylentilerle iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.Londra metal borsasında işlem gören vadeli bakır kontratları CMCU3, Pazartesi günkü yüzde 3.3 yükselişin ardından bugün de yüzde 1.3 primle 6,300 doların üzerine çıktı. Fiyatlar dün ton başına 6,280 dolar ile Mayıs 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Uzmanlar Çin'in 2018 sonundan itibaren hurda bakır ithalat yasağını kısmen kaldıracağına ilişkin söylentiler fiyatlardaki yükselişi hızlandırdığını belirtti.İşlemciler fiyatların zayıf seyir izleyen dolardan destek bulduğunu ve teknik göstergelere dayanan alımların bakırın 6,000-6,050 dolar ile uzun süredir aşamadığı direnç seviyesini kırmasının ardından hızlandığını belirtti.Shangahi vadeli işlemler borsasında işlem gören bakır kontratı SCFcv1 ise dün 49,880 yuan (7,383 dolar) ile beş aydan daha uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı .